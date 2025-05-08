Korkunç görüntüler: Motosiklet havada takla attı! Sürücü böyle sürüklendi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü takla atan motosikletten fırlayarak metrelerce savruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.