Hatalı dönüş kazaya sebep oldu! O anlar kamerada

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen olayda; 20 yaşındaki Yasin T. (20) idaresindeki otomobil, erkenden sola dönüş yapmak istediği sırada karşı istikametten hızla gelen Muhammet Furkan İ. (24) kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

İKİ ARAÇ DA METRELERCE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle iki araç da metrelerce savruldu. Otomobillerden biri yol kenarında park halinde olan çekiciye çarparak durabildi. Kaza da iki otomobilin sürücüsü de yaralandı.