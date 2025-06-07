İstanbul'da pitbull dehşeti! Küçük çocuğu bacağından yakaladı

İstanbul Ataşehir'de sokakta oyun oynayan iki çocuğun yanına pitbull cinsi bir köpek geldi. Köpeği gören çocuklardan biri koşarak kaçsa da diğer çocuk kaçamadı... Köpeğin saldırması nedeniyle yere düşen çocuk ayağa kalkıp kaçmak istese de tekrar yere düşüp saldırıya maruz kaldı. O sırada apartmandan elinde çöp poşetiyle çıkan bir vatandaş çöp poşetini köpeğe atarak saldırıyı engellemeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Başka vatandaşların araya girmesiyle saldırıya maruz kalan çocuk kurtarıldı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.