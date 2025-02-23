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İki pitbull kendi sahibini parçaladı! Mahalleli öfkeli: 'Çok söyledik anlamadılar!'

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir oto yıkamada bakılan pitbull cinsi iki köpek, sahibi ve yanındaki bir kişiye saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan köpekler belediye ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

Esenyurt, Çınar Mahallesi 1468. Sokak’ta, öğle saatlerinde meydana gelen olayda, oto yıkamada bakılan yasaklı ırk olarak bilinen pitbull cinsi iki köpek, bilinmeyen bir nedenle sahipleri E.A. ve B.E.B.’ye saldırdı. Çevredeki mahalle sakinleri, yaralıları kurtarmak için kürek ve sopalarla müdahale etti. Köpeklerin, sahibinin burnunu ve bacaklarını ısırdığı belirtilirken, vatandaşlar saldırıyı güçlükle durdurabildi. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Olayın ardından, Esenyurt Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, köpekleri barınağa götürdü. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme başlattı.

Saldırıyı engellemek için yardıma koşan mahalle sakini Arif Kıraç, olayın dehşetini şu sözlerle anlattı:
"İçeri girdiğimizde köpekler hem sahibini hem de arkadaşını sıkıştırmıştı. Kürek ve sopalarla zor bela ayırdık, hatta et verdik ama ona bile gitmediler. Adamın burnunu ve bacaklarını tutmuşlardı. İnsanları çamurun içinden sürükleyerek çıkardık. Burada okul var, çocuklar var, bu köpeklerin açık alanda barındırılması yasaklanmalı.”

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Ceylan ise köpeklerin daha önce de çocuklara saldırdığını belirterek, “Defalarca uyardık ama önlem alınmadı. Bugün sahiplerine saldırdılar, yarın daha büyük bir tehlike olabilir” dedi.

Olayın ardından mahalle halkı, yetkililerden bölgedeki başıboş ve yasaklı ırk köpekler konusunda daha sıkı önlemler alınmasını talep etti.

ÇOK SÖYLEDİK ANLAMADILAR, SAHİPLERİNE SALDIRDILAR

Mahalle sakini Yılmaz Ceylan ise, "Burada otoparktaki köpek sahiplerine saldırdı. Çok söyledik burada anlamadılar. Okula giderken çocuklara saldırıyorlardı. Bu köpekleri buradan kaldırsınlar. Çok mu iyi oldu şimdi kendi sahiplerine saldırdılar" diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

PITBULL CİNSİ NEDEN SALDIRGAN?
Pitbull cinsi köpekler, güçlü çene yapıları ve kaslı vücutlarıyla tarih boyunca dövüş köpeği olarak yetiştirildiği için saldırganlık eğilimi gösterebilir. Genetik olarak koruma ve avcılık içgüdüleri yüksek olan bu köpekler, yanlış eğitim veya kötü muamele gördüklerinde agresif davranışlar sergileyebilir. Pitbull'ların ısırma şekli, ciddi bir kemik ve kas hasarına neden olabiliyor.
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