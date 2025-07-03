Orman işçisi, kendisine yaklaşan bu canlıyı hayranlıkla izledi

Karabük'te çalışan bir orman işçisi, nadir rastlanan bir ana tanıklık etti. Merkeze bağlı Tekir Bölgesi'nde görev yapan Nuri Demir, mesaisi sırasında çevredeki hareketliliği fark edince dikkat kesildi. Bir süre sonra ormanlık alandan çıkan karacanın kendisine doğru yaklaştığını gören Demir, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, Demir'in karacaya olan hayranlığını gizleyemediği ve şaşkınlıkla izlediği anlar yer aldı.