Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kocasını öldürüp, temizlik yaptı: Kan donduran anlar kamerada

İstanbul Eyüpsultan'da karı-koca arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Eşini bıçaklayarak katleden kadının cinayet sonrası temizlik yaptığı görüntüler de kameraya yansıdı. Evin yakınındaki çöpten çıkanlar dehşete düşürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 13:30

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde yaşanan dehşete düşürdü. 30 Haziran günü Recep Kütükçü ve eşi F.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. F.K. eline aldığı bıçakla Recep Kütükçü'yü defalarca bıçakladı. Eşini kanlar içinde gören eşi panikleyerek 112'yi arayarak 'kaza oldu' ihbarında bulundu.

CİNAYET KAMERA KAYITLARINDAN ÇIKTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Recep Kütükçü'yü hastaneye kaldırdı. Kütükçü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda izlenen kamera görüntüleri sonucunda; cinayet şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin, olayın meydana geldiği ikamette bulunan maktul Recep Kütükçü, eşi F.K. ile oğulları M.K. ve Y.R.K. olduğu öğrenildi. Anne ile 2 oğlu ve kayınbirader gözaltına alındı.

Kocasını öldürüp, temizlik yaptı: Kan donduran anlar kamerada

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Öldürülen Recep Kütükçü'nün eşi F.K.'nin ifadesinde, "Recep Kütükçü mutfakta alkol aldığı sırada aramızda tartışma çıktı. Kütükçü bana bıçak çekti. Ben de bunun üzerine tezgah üzerinde bulunan bıçakla Kütükçü'yü sağ diz kısmından 1 adet derin kesi şeklinde yaraladım" dediği öğrenildi.
Şüphelilerin ise evde sürekli tartışma olduğunu; babalarının bıçakla kendilerine saldırdığı sırada düştüğü ve bıçağın bacağına saplandığını söylediği öğrenildi.

Kocasını öldürüp, temizlik yaptı: Kan donduran anlar kamerada


Öte yandan şüpheli F.K.'nin muhabirin "Neden yaptınız?" sorusuna, "Kazayla oldu. O beni öldürecekti. Öldürme kastiyle olmadı kurtulmak için yaptım. O beni öldürecekti" dediği görüldü. Ayrıca, şüpheli öldürülen Recep Kütükçü'nün oğlunun basın mensuplarına küfür ettiği de duyuldu.

CİNAYET İZLERİNİ BÖYLE TEMİZLEDİLER

Devam eden çalışmalarda, Recep Kütükçü'nün eşi ve oğlu Mert ile farklı tarihlerde yaralamadan müracaatlarının olduğu, herhangi bir tedbir kararının olmadığı öğrenildi. Şüpheli M.K.'nin boyun ve yüz bölgesinde boğuşma izleri olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise Kütükçü'nün evinin yakınında bulunan çöpten 1 tane kanlı şort, 1 tane kanlı bez, 1 tane kanlı sandalye ve ikamet içerisinden olayda kullanıldığı değerlendirilen yıkanmış 2 adet ekmek bıçağı tespit edildi. Cinayet esnasında kanlanan eşyaları çöpe atan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde F.K.'nin kardeşinin yerleri sildiği gözüküyor. Ayrıca şüphelilerden birinin kanlı şort ve bez ile cinayet sırasında orada bulunan sandalyeyi çöpe attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saliha Gizem cinayeti davasında yeni gelişme! Boşanma aşamasında eşini vahşice katletmişti!
Ekipler şaşkına döndü! Katil valizin içinde yakalandı! Korkunç cinayeti itiraf etti!
ETİKETLER
#istanbul
#kavga
#cinayet
#aile içi şiddet
#bıçaklama
#gözaltı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.