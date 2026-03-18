Otobanda tehlikeli oyun pahalıya patladı: İzmir’de makas atan sürücü hem ehliyetinden oldu hem de 90 bin lira ceza yedi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan ve bir aracın otobanda makas atarak hızla ilerlediği görüntülerin ardından geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, İzmir Çevreyolu Işıkkent rampalarından Buca istikametine seyir halindeyken trafik güvenliğini hiçe sayan 03 ADD 810 plakalı otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki E.T. kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu’nun "makas atmak" suçunu içeren maddesi uyarınca 90 bin TL idari para cezasına çarptırılan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı süre zarfında trafikten men edildi. Maddi yaptırımların yanı sıra, Türk Ceza Kanunu’nun "trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek" maddesi kapsamında hakkında adli işlem başlatılan E.T., gerekli yasal süreçlerin yürütülmesi amacıyla Işıkkent Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.