Penseyle kilidi kırıp eve girdi: Yakalanan hırsızın savunması ‘Pes’ dedirtti

Adana’nın Seyhan ilçesinde 43 yaşındaki İlyas A., yüzünü kapüşonla gizleyerek sokak aralarında içki içip dolaşmaya başladı. Gözüne kestirdiği evin avlusuna girip yanında getirdiği penseyle kapının kilit göbeğini kırıp ve eve giren İlyas A., yatak odasındaki 2 cep telefonu ile 2 bin 300 lirayı çalarak kaçtı. Tüm yaşananlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, hırsızlık ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliyi yakaladı. İlyas A., emniyetteki sorgusunda "Sokakta yürürken içki içiyordum. Kendi evim zannedip girdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum" diyerek kendini savundu.

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