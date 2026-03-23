Ramazan davulcusuyum deyip para topladı: Tam hırsızlık yapacakken güvenlik kamerasına yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs Ramazan davulcusu olduğunu söyleyerek apartman sakinlerinden para topladı. Kapı kapı dolaşıp para toplayan şahıs, bir dairenin önündeki kargo poşetini fark etti. Etrafı kontrol ederek gözüne kestirdiği kargo poşetini alan şüpheli, dairenin güvenlik kamerasını görünce paketi bırakarak hızla binadan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.