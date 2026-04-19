Sokak köpeğini gözünü kırpmadan vurdu: Jandarma gözünün yaşına bakmadı

Antalya'nın Kepez ilçesinde sokak üzerinde vatandaşların bakımını yaptığı sokak köpeği başka bir köpekle kavga etmeye başladı. Bu sırada aracı ile yoldan geçen kimliği belirsiz bir şahıs aracından aldığı av tüfeği ile birlikte kavga eden köpeklerin yanına geldi. Bir süre sokak hayvanlarının kavgasını izleyen şahıs ardından pompalı olarak tabir edilen tüfekle köpeklerden birisine ateş etti. Acı içinde kıvranan ve kaçmaya çalışan köpek şahsın tüfeğinden peş peşe çıkan saçmaların hedefi olurken, birkaç metre kaçtıktan sonra yere yığıldı.
Kimliği belirsiz şahıs ise geldiği otomobille olay yerinden uzaklaşırken, olay yerine gelen Jandarma ekipleri çevrede yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde köpeği öldüren şahsın Tolga T. olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Tolga T. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.