Sokak köpeğini gözünü kırpmadan vurdu: Jandarma gözünün yaşına bakmadı

Antalya'nın Kepez ilçesinde sokak üzerinde vatandaşların bakımını yaptığı sokak köpeği başka bir köpekle kavga etmeye başladı. Bu sırada aracı ile yoldan geçen kimliği belirsiz bir şahıs aracından aldığı av tüfeği ile birlikte kavga eden köpeklerin yanına geldi. Bir süre sokak hayvanlarının kavgasını izleyen şahıs ardından pompalı olarak tabir edilen tüfekle köpeklerden birisine ateş etti. Acı içinde kıvranan ve kaçmaya çalışan köpek şahsın tüfeğinden peş peşe çıkan saçmaların hedefi olurken, birkaç metre kaçtıktan sonra yere yığıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sokak köpeğini gözünü kırpmadan vurdu: Jandarma gözünün yaşına bakmadı Antalya'nın Kepez ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, sokak üzerindeki köpeklerin kavgasını izledikten sonra pompalı tüfekle köpeklerden birini vurarak öldürdü. Kimliği belirsiz şahıs, aracından aldığı av tüfeği ile kavga eden köpeklerin yanına geldi. Şahıs, pompalı tüfekle köpeklerden birine ateş etti. Vurulan köpek birkaç metre kaçtıktan sonra yere yığıldı. Olay yerinden otomobille uzaklaşan şahıs, güvenlik kamerası incelemesi sonucu Tolga T. olarak belirlendi. Tolga T. kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kimliği belirsiz şahıs ise geldiği otomobille olay yerinden uzaklaşırken, olay yerine gelen Jandarma ekipleri çevrede yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinde köpeği öldüren şahsın Tolga T. olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Tolga T. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.