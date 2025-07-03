Tartıştığı sürücüye dehşeti yaşattı! İki aracın arasına sıkıştırıp dakikalarca dövdü

İstanbul Esenyurt’ta trafikte iki sürücü arasında tartışma çıktı. Yol boyunca birbirlerine küfür edip tartışan sürücüler bir süre sonra araçlarını durdurdu. Sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücünün yanına gitti. Öfkeli adam küfür ettiği sürücünün otomobili ve başka bir aracın arasına sıkıştı. Sıkışan adamı diğer sürücü darp etmeye başladı. Adam kendisini bırakması için yalvarmaya başlasa da, darp eden sürücü bırakmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karakola giden iki sürücünün birbirinden şikayetçi oldu.