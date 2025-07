Sokak ortasında eşini yumrukladı, tepki gösterenlere çıkıştı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Bağlarbaşı Mahallesi Açıksu Caddesi'nde çekilen görüntülerde bir şahsın sokak ortasında eşini darp ettiği görüntüler yansıdı. Kendisine tepki gösterenlere de çıkıştığı görüldü.

Kadına yönelik şiddete tepki gösteren Nurgül Ayebe, "Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Dünyada bu kadar değerli bir varlık olan kadına nasıl kıyabiliyorlar anlam veremiyorum" dedi.

Şiddetin her türlüsünü kınayan Halil İbrahim Şahin ise, "Kadınlarımıza yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Annemiz var, bacımız var, kimse öyle sokak ortasında eşini dövemez" ifadelerini kullandı.