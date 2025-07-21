6 yıl önce yaralı bulduğu Ebabil kuşuna yardım etti, yeniden penceresine kondu!

Beyoğlu’nda, Abdurrahim Deniz isimli bir vatandaş, 2019 yılında sokakta yaralı bir ebabil kuşu bulmuştu. Deniz, bulduğu kuşu iş yerine götürerek koruma altına almış, yaralı kuşu elleriyle tedavi etmiş ve iyileşmesinin ardından ebabil kuşunu tekrar doğaya salmıştı. Yaşanan olayın üzerinden 6 yıl geçtikten sonra şaşırtan bir gelişme yaşandı. Abdurrahim Deniz’in elleriyle besleyip, tedavi ederek doğaya saldığı ebabil kuşu 6 yıl sonra Deniz’in evinin penceresine önüne geri geldi. Görenleri hayrete düşüren olayın ardından Deniz, hem sevinç hem de şaşkınlık yaşadı.