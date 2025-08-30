Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

13 mezara zarar vermişti! Altından bambaşka gerçek çıktı

Hatay'da bulunan bir mezarlıkta tam 13 mezara zarar verilmişti. Şahsın akli dengesi bozuk şahsın zarar verdiği ortaya çıktı.

13 mezara zarar vermişti! Altından bambaşka gerçek çıktı
ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan mezarlıktaki manzara herkesi derinden üzmüştü. 13 mezara zarar veren şahıs kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde olayla ilgili gerçek gün yüzüne çıktı. Yapılan incelemede; mezarlara zarar veren şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenirken, şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yetkililer, söz konusu akli dengesi bozuk şahsın 'da tedavi altına alınacağını bildirdi.

13 mezara zarar vermişti! Altından bambaşka gerçek çıktı

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ

Mezarlığın zarar gördüğünü dile getiren mahalle sakinlerinden 57 yaşındaki Hasan Yanar, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Özerli Mahallesi mezarlığındayız. Şahıs akli dengesi yerinde olmadığı için serbest bırakıldı ama şu anda muhtarımız ve kaymakamımız konuyla ilgileniyor. Şahsın, hastaneye yatırılmasını istiyoruz. Kabristanda çocuklarımız da oyun oynuyor, mahalleli olarak tedirginiz. Gurbette olan vatandaşlarımız da arayıp tepki gösterdi. Muhtarımıza ve kaymakamımıza teşekkür ediyoruz, bir an önce şahsın hastaneye yatırılmasını bekliyoruz" dedi.

13 mezara zarar vermişti! Altından bambaşka gerçek çıktı
13 mezara zarar vermişti! Altından bambaşka gerçek çıktı
TGRT Haber
