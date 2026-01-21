Menü Kapat
14 şehre 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı! İçişleri Bakanlığı şehirleri tek tek açıkladı

Yurt genelinde görülen soğuk ve yağışlı hava bazı bölgelerde etkisini artırmaya devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı, yarın etkili olması beklenen yağış nedeniyle Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan toplam 14 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. İşte o şehirler...

14 şehre 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı! İçişleri Bakanlığı şehirleri tek tek açıkladı
Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava görülmeye devam ediyor. Bazı bölgelerde şiddetini artıran yağışlar günlük hayatı da olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar da yaşadıkları şehirlerle ilgili yetkililerden gelecek son dakika açıklamalarını büyük bir dikkatle takip ediyor.

14 İL İÇİN "SARI" KODLU UYARI YAPILDI

Son olarak , milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından, Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda 14 ilin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

14 şehre 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı! İçişleri Bakanlığı şehirleri tek tek açıkladı

Paylaşımda, yarın Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlamak üzere İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Batı Akdeniz'de görülecek yağışın, kuvvetli güneyli rüzgarla Antalya geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli, Antalya merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

14 şehre 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı! İçişleri Bakanlığı şehirleri tek tek açıkladı

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışının Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında da kuvvetli olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Vatandaşlardan ani , su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, anında kuvvetli rüzgar ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

