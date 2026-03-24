15 liraya aldığı kahve ile milyoner oldu: Arayıp tebrik ediyorlar

Atakum'da bir çağrı merkezinde çalışan 44 yaşındaki Mehmet Mesut Ak, bir kahve markasının düzenlediği kampanyaya katıldı. Kahve paketinden çıkan kodu belirtildiği şartlara uygun şekilde sisteme yükleyerek çekilişe dahil olan Ak, yapılan kura sonucunda 1 milyon TL değerindeki ödülün sahibi oldu.

Yıllardır çeşitli kampanyalara katıldığını söyleyen Ak, kazandığını öğrendiği an ile ilgili, "İlk duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Birkaç saat kendime gelemedim. Önce kimseye söyleyemedim, ardından ailemle ve yakın çevremle paylaştım" ifadelerini kullandı.

BUGÜNE KADAR BİNLERCE ÜRÜN KODU GİRDİ

Bugüne kadar binlerce ürün kodu girdiğini belirten ve kazandığı ödülü nasıl değerlendireceğine de değinen Ak, "Öncelikle bir araba almayı düşünüyorum. Aileme destek olacağım, sevdiklerimin ihtiyaçlarını karşılayacağım" şeklinde konuştu.

“BANA ÇIKMAZ DEMEYİN”

Çevresinden yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Ak, "Telefonlarım susmuyor. Beni arayıp tebrik eden çok kişi var. Yıllardır bu çekilişlere katıldığımı bildikleri için bana inanıyorlar" şeklinde konuştu.

Benzer kampanyalara katılanlara da tavsiyede bulunan Ak, "Hiçbir zaman ‘bana çıkmaz' demeyin, şansınızı deneyin" ifadelerini kullandı.