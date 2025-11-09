Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

16 metrelik Fin balinasının kemikleri tek tek birleştiriliyor! Müze bahçesinde sergilenecek

Mersin'de 4 yıl önce öldükten sonra müze bahçesine gömülen 16 metrelik Fin balinasının büyüklü küçüklü bine yakın kemiği, şimdi tek tek yapıştırılıyor. Balina iskeletinin Nisan-Mayıs ayına kadar birleştirilerek müze bahçesinde sergilenmesi planlanıyor.

16 metrelik Fin balinasının kemikleri tek tek birleştiriliyor! Müze bahçesinde sergilenecek
IHA
09.11.2025
09:24
09.11.2025
09:27

16 metre uzunluğa sahip Fin balinası 4 yıl önce bir deniz aracının çarpması sonucu ölmüş, devasa deniz canlısı Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü Deniz Canlıları Müzesi bahçesine gömülmüştü. Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor' projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda balinanın kemikleri bir haftada toprak altından çıkarıldı. Şimdi ise çok daha kritik olan birleştirme sürecine geçildi. sırasında kırıklarla birlikte yaklaşık balinanın vücudunda bine yakın kemik parçasına ulaşıldı. Bu parçalar müzenin önünde kurulan büyük çadırın altında tek tek temizlenerek, numaralandırılıyor ve doğru anatomik noktalarına yerleştirilerek yapıştırılıyor.

16 metrelik Fin balinasının kemikleri tek tek birleştiriliyor! Müze bahçesinde sergilenecek

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ile üniversiteden projeye katılan öğrenciler, dev balinanın iskeletini yeniden bir bütün haline getirmek için titiz bir çalışma yürütüyor. Balinanın çok sayıda kırığa sahip olması nedeniyle sürecin oldukça zahmetli ilerlediğine vurgu yapan Prof. Dr. Deniz Ayas, yüzlerce parçanın doğru eşleşmeyle bir araya getirilmesinin yoğun emek gerektirdiğini söyledi. Ayas, hedeflerinin Nisan-Mayıs aylarına kadar tüm iskeleti birleştirerek müze bahçesinde bütün halinde sergilemek olduğunu ifade etti.

16 metrelik Fin balinasının kemikleri tek tek birleştiriliyor! Müze bahçesinde sergilenecek

BİRÇOK ŞEYİ YENİDEN ÖĞRENİYORUZ

Projenin hem akademik hem de eğitim açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Deniz Ayas, "Çok sayıda öğrenci ziyarete geliyor ve bu çalışmalar sırasında biz de birçok yeni şey öğreniyoruz. Anatomik olarak büyük kemiklere sahip olsa da kırıkların fazla olması birleştirmeyi zorlaştırıyor. Ama aynı zamanda keyifli bir süreç, çünkü bunu bir puzzle gibi düşünebilirsiniz. Her doğru parçayı bulup yerleştirdiğimizde ayrı bir mutluluk yaşıyoruz" diye konuştu.

16 metrelik Fin balinasının kemikleri tek tek birleştiriliyor! Müze bahçesinde sergilenecek

Bu kadar büyük bir deniz memelisinin iskeletini ilk kez bir araya getirdiklerine dikkat çeken Prof.Dr. Ayas, "Daha önce yunus iskeleti de birleştirdik, kaplumbağa da. Çok sayıda iskelet çalışmamız olmasına rağmen bu büyüklükte bir deniz memelisiyle ilk kez çalışıyoruz. Büyük kemikler bir avantaj, ama kırıkların fazlalığı dezavantaj oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

16 metrelik Fin balinasının kemikleri tek tek birleştiriliyor! Müze bahçesinde sergilenecek

BAZI YERLERDE DEFORMASYONLAR MEVCUT

Hem kazı sürecine hem de iskeletin yapıştırma aşamasına gönüllü olarak katılan Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Ayşe Alkaş, "Yaklaşık bir hafta süren kazı çalışmasında tüm kemiklerini, omurlarını ve kafatasını çıkardık. Şu anda birleştirme aşamasındayız, kemikleri sıralıyor, omurları birleştiriyoruz. Bazı kemiklerde kırıklar, bazı yerlerde deformasyonlar mevcut. Öğrencilerin bu sürece aktif olarak katılması da çok güzel. Benim için de ilk kez böyle bir deneyim oldu. Bu çalışma, kemik yapısını görmeyi, nasıl birleştirileceğini ve konstrüksiyon aşamasında ne yapılacağını anlamamızı sağlıyor. Sürecin tamamı bize çok şey öğretiyor. Daha önce hiç bu şekilde kemiklerle çalışmamıştım, o yüzden beni de mutlu etti" diyerek düşüncelerini anlattı.

