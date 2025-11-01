Menü Kapat
19°
Sağlık
 | Ömer Faruk Dogan

Sağlıklı uzun ömür sırrı 'balinadan' geldi! 200 yıllık yaşamın formülü tek bir proteinde saklıymış

Bilim insanları, 200 yıldan fazla yaşayan Grönland balinasının uzun ömür sırrının, DNA kırıklarını insanlardan çok daha verimli onarmasında yattığını keşfetti. Uzmanlar, aynı yöntemi insanlar üzerinde uygulamayı umuyorlar.

Bilim insanları, 200 yıldan fazla yaşayan ve bilinen en uzun ömürlü memeli olan Grönland balinasının (Bowhead Whale) bu olağanüstü yaşam süresinin ardındaki biyolojik sırrı çözmeye çok yaklaştı. 80 tonluk devlerin uzun süre nasıl hayatta kaldığı, insanlarda sağlıklı yaşlanma gibi konulara dair umutları artırıyor.

Araştırmacılar, memeliler arasında rekor ömre sahip Grönland balinasının uzun yaşam mekanizmasını inceledi. Soğuk su memelilerinin DNA hasarını onarmada insanlardan çok daha yetenekli olduğu ortaya çıktı.

Sağlıklı uzun ömür sırrı 'balinadan' geldi! 200 yıllık yaşamın formülü tek bir proteinde saklıymış

BALİNANIN ÜSTÜN ONARIM YETENEĞİ ORTAYA ÇIKTI

New York'taki Rochester Üniversitesi'nden biyolog Prof. Vera Gorbunova, balinanın olağanüstü uzun ömürlülüğünün mekanizmalarını anlamaya çalıştıklarını belirtti. Keşfettikleri şeyin, mekanizmanın bir kısmının DNA kırıklarının çok doğru ve verimli onarımı yoluyla gerçekleşebileceği vurgulandı.

The Guardian'ın aktardığına göre, tüm canlılar yaşamları boyunca DNA hasarına maruz kalıyor. Hücreler hasarı onarmaya çalışsa da her zaman etkili olamıyor. Zamanla biriken mutasyonlar ise kanser riskini artırıyor ve hücre fonksiyonlarını bozarak yaşlanmayı hızlandırıyor.

Gorbunova ve meslektaşları, Grönland balinalarının DNA'nın çift sarmalının her iki zincirinin de koptuğu bir DNA hasarı türünü onarmada özellikle başarılı olduklarını buldu. Bu bağlamda balinalar daha az mutasyon biriktiriyor. Profesör, "Bu tür onarımların uzun yaşam için çok önemli olduğunu keşfettik" açıklamasını yaptı.

Sağlıklı uzun ömür sırrı 'balinadan' geldi! 200 yıllık yaşamın formülü tek bir proteinde saklıymış

Balina hücreleri üzerinde yapılan bir dizi deneyde, DNA onarımının CIRBP adı verilen bir protein tarafından geliştirildiği gösterildi. Bu protein soğuğa maruz kalmayla tetikleniyor. Grönland balinalarının insanlardan 100 kat daha fazla CIRBP ürettiği bildirildi.

Ekip, insan hücrelerindeki CIRBP seviyelerini artırdığında neler olduğunu araştırdı. Protein seviyesini yükseltmek, hücrelerin onardığı çift zincirli kırık oranını iki katına çıkardı. Sinekler üzerinde yapılan ek deneyler, ekstra CIRBP'nin ömürlerini uzattığını ve mutasyona neden olan radyasyona karşı daha dirençli hale getirdiğini ortaya koydu.

Sağlıklı uzun ömür sırrı 'balinadan' geldi! 200 yıllık yaşamın formülü tek bir proteinde saklıymış

YENİ HEDEF: İNSAN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEK

DNA onarımının Grönland balinasının uzun ömürlülüğündeki rolünün büyüklüğü henüz tam net değil. Ancak araştırmacılar, CIRBP seviyesi artırılmış fareler yetiştiriyor ve ne kadar yaşadıklarını görmek istiyor. Ayrıca soğuk suda yüzenlerin veya soğuk duş alanların protein seviyelerinin yükselip yükselmediğini ve artışın ne kadar kalıcı olduğunu test edecekler.

Gorbunova, herkesin soğuk suda yüzmek istemeyeceğini belirterek, "Kısa soğuğa maruz kalmanın yeterli olup olmadığını görmemiz gerek, ancak buna farmakolojik yollarla ulaşmayı da inceleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

