17 yaşındaki kızı eşarbıyla boğarak öldürdü! Cesedi koltuğa koyup üzerini battaniye ile örttü

Cumhuriyet Mahallesi 5024 Sokak'ta ikamet eden Afganistan uyruklu 17 yaşındaki Haniye Arab, dini nikahla birlikte yaşadığı 23 yaşındaki Nagıb Habibi tarafından eşarbıyla boğarak öldürdü. Cinayet zanlısı olayın ardından İzmir'e kaçtı. Ekipler yaptıkları detaylı incelemede Nagıb Habibi'yi kıskıvrak yakaladı.

ÜZERİNİ BATTANİYE İLE ÖRTMÜŞ

17 yaşındaki Afganistan uyruklu Haniye Arab'dan haber alamayan komşularının ihbarı üzerine 19 Temmuz'da eve gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde Haniye Arab'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kızın cesedi koltukta üstü örtülü ve hareketsiz halde buldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Haniye Arab’ın ölümü şüpheli bulunurken, evde birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu Nagıb Habibi'nin olayın ardından ikametten ayrıldığı tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucunda Nagıb Habibi 20 Temmuz'da İzmir’in Konak ilçesi Basmane bölgesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, bugün çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Haniye’yi genç kızı ayrılmak istediği için eşarpla boğduğunu itiraf etti.