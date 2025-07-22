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 | Özge Sönmez

17 yaşındaki kızı eşarbıyla boğarak öldürdü! Cesedi koltuğa koyup üzerini battaniye ile örttü

Manisa'da yaşanan korkunç cinayetin detayları kan dondurdu. 23 yaşındaki Nagıb Habibi, birlikte yaşadığı 17 yaşındaki Haniye Arab'ı eşarbıyla boğarak öldürdü. Cinayet sonrası İzmir'de yakalanan cani, tutuklandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 10:56

Cumhuriyet Mahallesi 5024 Sokak'ta ikamet eden uyruklu 17 yaşındaki Haniye Arab, dini nikahla birlikte yaşadığı 23 yaşındaki Nagıb Habibi tarafından eşarbıyla boğarak öldürdü. zanlısı olayın ardından 'e kaçtı. Ekipler yaptıkları detaylı incelemede Nagıb Habibi'yi kıskıvrak yakaladı.

17 yaşındaki kızı eşarbıyla boğarak öldürdü! Cesedi koltuğa koyup üzerini battaniye ile örttü

ÜZERİNİ BATTANİYE İLE ÖRTMÜŞ

17 yaşındaki Afganistan uyruklu Haniye Arab'dan haber alamayan komşularının ihbarı üzerine 19 Temmuz'da eve gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde Haniye Arab'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kızın cesedi koltukta üstü örtülü ve hareketsiz halde buldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Haniye Arab’ın ölümü şüpheli bulunurken, evde birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu Nagıb Habibi'nin olayın ardından ikametten ayrıldığı tespit edildi.

17 yaşındaki kızı eşarbıyla boğarak öldürdü! Cesedi koltuğa koyup üzerini battaniye ile örttü

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucunda Nagıb Habibi 20 Temmuz'da İzmir’in Konak ilçesi Basmane bölgesinde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, bugün çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Haniye’yi genç kızı ayrılmak istediği için eşarpla boğduğunu itiraf etti.

17 yaşındaki kızı eşarbıyla boğarak öldürdü! Cesedi koltuğa koyup üzerini battaniye ile örttü
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ETİKETLER
#cinayet
#afganistan
#boğma
#İzmir
#Eşarb
#Nafaka Mahremiyeti
#Yaşam
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