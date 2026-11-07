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Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 09:24

20 bin liralık yolculukta geri sayım: İlk sefer 21 Aralık’ta başlıyor

Türkiye’nin en önemli kış turizmi rotalarından biri olan ancak sosyal medyanın da etkisiyle son dönemlerde büyük popülarite kazanan Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda yeniden yolcularını ağırlamak için gün sayıyor. 21 Aralık’ta Ankara’dan yola çıkacak ilk sefer için hazırlıklar yapılırken, bilet fiyatları da belli oldu. Buna göre, iki kişinin konaklayabildiği bir kompartımanın fiyatı Aralık ayında 15 bin TL, Ocak ayının sonlarında 18 bin TL, sömestr döneminde ise 20 bin TL olarak belirlendi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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20 bin liralık yolculukta geri sayım: İlk sefer 21 Aralık’ta başlıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 09:24

’nin yeni sezon seferleri, bilet satış sistemi ve fiyatları hakkında açıklamalarda bulunan Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, kış mevsiminde karla kaplanan Doğu Anadolu’nun eşsiz manzaraları eşliğinde nostaljik bir yolculuk imkânı sunan trenin, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

20 bin liralık yolculukta geri sayım: İlk sefer 21 Aralık’ta başlıyor

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon sefer tarihleri, bilet satış sistemi ve fiyat tarifesi hakkında bilgi verdi.
İlk sefer 21 Aralık'ta Ankara'dan Kars'a, dönüş seferi ise 23 Aralık'ta Kars'tan Ankara'ya gerçekleştirilecek.
Biletlerin yüzde 60'ı TÜRSAB onaylı seyahat acentelerine, yüzde 40'ı ise doğrudan TCDD mobil uygulaması üzerinden vatandaşlara sunuluyor.
İki kişinin seyahat edebildiği oda fiyatları Aralık'ta 15 bin TL, Ocak ayı sonlarında 18 bin TL ve sömestr tatilinde 20 bin TL olarak belirlendi.
Vatandaşların bilet alırken normal Doğu Ekspresi ile Turistik Doğu Ekspresi arasındaki güzergâh ve sefer farklarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
20 bin liralık yolculukta geri sayım: İlk sefer 21 Aralık’ta başlıyor

İLK SEFER 21 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonundaki ilk seferinin 21 Aralık’ta ’dan Kars’a gerçekleştirileceğini belirten Özer, dönüş seferinin ise 23 Aralık’ta Kars’tan Ankara’ya yapılacağını söyledi.

Turistik Doğu Ekspresi ile normal Doğu Ekspresi'nin sık sık karıştırıldığına dikkat çeken Özer, vatandaşların bilet alırken trenlerin güzergâh ve sefer özelliklerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

20 bin liralık yolculukta geri sayım: İlk sefer 21 Aralık’ta başlıyor

"BİLET FİYATLARI DÖNEMSEL OLARAK DEĞİŞİYOR"

Turistik Doğu Ekspresi’nde bilet satışlarının iki farklı kanal üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Özer, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün biletlerin yüzde 60’ını TÜRSAB onaylı seyahat acentelerine, yüzde 40’ını ise doğrudan vatandaşlara satışa sunduğunu ifade etti.
Trende bir odada iki kişinin seyahat edebildiğini kaydeden Özer, oda fiyatlarının sezon ve dönemlere göre değiştiğini belirterek, Aralık ayında 15 bin TL, Ocak ayının sonlarında 18 bin TL, sömestr tatilinde ise 20 bin TL olduğunu bildirdi.

"DOĞU EKSPRESİ İLE TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ ARASINDA FARK VAR"

Yolcuların bilet alırken iki tren arasındaki farkı göz önünde bulundurmaları gerektiğini dile getiren Özer, özellikle Turistik Doğu Ekspresi’nde yer bulamayan vatandaşların zaman zaman normal Doğu Ekspresi ile ilgili de yanlış değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

20 bin liralık yolculukta geri sayım: İlk sefer 21 Aralık’ta başlıyor

"NOSTALJİK BİR SEYAHAT DENEYİMİ"

Turistik Doğu Ekspresi’nin yalnızca bir ulaşım aracı olmadığını, aynı zamanda kış mevsiminin güzelliklerini keşfetmek isteyenlere nostaljik bir seyahat deneyimi sunduğunu belirten Özer, tüm misafirleri Kars’a davet etti.

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, 2026-2027 kış sezonu, sefer tarihleri, bilet satışları ve fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2026-2027 kış sezonu için Turistik Doğu Ekspresi seferlerine başlıyor. Tabi burada öncelikle misafirlerimizin ve konuklarımızın dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bunlardan bir tanesi Doğu Ekspresi ayrı bir nota, ayrı bir tren güzergahı, Doğu Turistik Ekspres ise tamamen nostalji ve kış aylarında kullanılan bir ten hattı, misafirlerimiz bazen Doğu Ekspresi’nde yer bulamıyoruz diyorlar. Ama istedikleri Doğu Turistik Ekspresi seferleri bu arada çok karışıklık oluyor. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Az önce söylediğimiz gibi 21 Aralık’ta Ankara-Kars yönüne hareket edecek. 23 Aralık’ta Kars’tan Ankara’ya hareket edecek şekilde Doğu Turistik Ekspresi ilk seferlerine bu yılda başlamış olacak."
Özer, "TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Doğu Turistik trenlerimizi yüzde 60 Türkiye Seyahat Acenteler Birliği’ne TURSAB onaylı seyahat acentalarına satışını gerçekleştirdi. Yüzde 40’lık kısmını ise direk TCDD’den mobil uygulamadan kendisi satışlara açtı. Vatandaşlarımız TCDD mobil uygulama üzerinden trenlere ulaşabilirler. Bilet fiyatları ise sezon olarak, periyod olarak değiştirilebiliyor. Şöyle ki 1 oda fiyatı, 1 oda da 2 kişi konaklayabiliyor, seyahat edebiliyor. Oda fiyatı yani düşük sezonda Aralık’ta 15 bin TL., Ocak sonlarında 18 bin TL., sömestr de 20 bin TL. oda fiyatı olarak değişkenlik gösteriyor" diye konuştu.

"ÇIKIN ÇIKIN GELİN"

Başkan Halit Özer, "Doğu Turistik Ekspresi bu yıl yine nostalji kar tanelerinin süslediği doğu harikası bir memlekete seyahate başlıyor. Artık halen görmemiş olan misafirlerimizi şehrimize, doğu turistik rotası ile nostaljik bir kente, karlar diyarına davet ediyoruz. Çıkın çıkın gelin" şeklinde konuştu.

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ETİKETLER
#turistik doğu ekspresi
#ankara
#Kars
#Tcdd Taşımacılık Aş
#Halit Özer
#Yaşam
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