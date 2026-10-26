Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 bilet fiyatları belli oldu! Oda ücretleri ve yemekli vagon menü fiyatları ne kadar? Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

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İstanbul
Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonunda gerçekleştireceği seferlerin tarihleri belli oldu. Ankara ile Kars arasında eşsiz kış manzaraları eşliğinde yolculuk yapmak isteyenler için tren seferleri aralık ayında başlayacak. Bireysel yolcuların biletleri 26 Ekim'de satışa sunulurken yeni sezonun sefer günleri ve gezi durakları da açıklandı. Peki, Turistik Doğu Ekspresi biletleri nasıl alınır, 2026-2027 bilet fiyatları ne kadar, güzergahı nasıl ve yataklı oda ücretleri kaç TL?
Türkiye'nin en çok ilgi gören tren yolculuklarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, yeni sezonda da Anadolu'nun kış manzaralarını keşfetmek isteyen yolcuları ağırlamaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026-2027 kış sezonunun sefer takvimini açıklarken trenin Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönlerinde toplam 70 sefer yapacağını bildirdi. Yolculuk sırasında belirli istasyonlarda verilen gezi molaları sayesinde yolcular, demir yolu seyahatini farklı şehirleri keşfetme fırsatıyla birleştirebilecek. Bilet almak isteyenler ise sefer tarihleri, satış ekranı ve fiyatlara ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, Turistik Doğu Ekspresi biletleri nasıl alınır, 2026-2027 bilet fiyatları ne kadar, güzergahı nasıl ve yataklı oda ücretleri kaç TL?
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 sezonu için bireysel bilet satışlarının 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 13.55'te başlaması planlanıyor. Biletler, TCDD Taşımacılık'ın satış kanalları üzerinden temin edilebilecek.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ 2026-2027 SEFER TARİHLERİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre Turistik Doğu Ekspresi, 2026-2027 kış sezonunda toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Tren, Ankara-Kars yönünde 21 Aralık 2026 ile 10 Mart 2027 tarihleri arasında, Kars-Ankara yönünde ise 23 Aralık 2026 ile 12 Mart 2027 tarihleri arasında hizmet verecek.
Yeni sezonun sefer takvimi
Ankara-Kars seferleri: 21 Aralık 2026-10 Mart 2027
Kars-Ankara seferleri: 23 Aralık 2026-12 Mart 2027
Toplam sefer sayısı: 70
Ankara-Kars yönündeki sefer sayısı: 35
Kars-Ankara yönündeki sefer sayısı: 35
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ HANGİ GÜNLER HAREKET EDİYOR?
Turistik Doğu Ekspresi'nin hareket günleri, Ankara-Kars ve Kars-Ankara güzergahlarına göre değişiyor. Sefer günlerini kontrol etmek, özellikle belirli bir tarihte seyahat etmeyi düşünen yolcuların planlarını doğru şekilde yapabilmesi açısından önem taşıyor.
Açıklanan programa göre trenin hareket günleri şöyle:
Ankara-Kars: Pazartesi, çarşamba ve cuma
Kars-Ankara: Çarşamba, cuma ve pazar
Ankara'dan Kars'a gitmek isteyen yolcuların pazartesi, çarşamba ve cuma günlerine; Kars'tan Ankara'ya dönmek isteyenlerin ise çarşamba, cuma ve pazar günlerine göre planlama yapması gerekiyor.
Ankara-Kars yönündeki son sefer 10 Mart 2027'de, Kars-Ankara yönündeki son sefer ise 12 Mart 2027'de gerçekleştirilecek.
ANKARA-KARS GÜZERGAHINDA GEZİ DURAKLARI
Ankara'dan Kars'a hareket eden Turistik Doğu Ekspresi, gezi amaçlı duruşlarını Erzincan ve Erzurum istasyonlarında gerçekleştirecek.
KARS-ANKARA GÜZERGAHINDA GEZİ DURAKLARI
Kars'tan Ankara'ya hareket eden Turistik Doğu Ekspresi'nin gezi durakları ise İliç, Divriği ve Sivas olarak açıklandı.
ANKARA-KARS TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ ODA FİYATLARI
Ankara-Kars yönünde 21 Aralık 2026 ile 10 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seferlerde oda fiyatları döneme göre değişiyor.
Ankara-Kars güzergahında düşük dönem oda fiyatı 16 bin 500 TL, yüksek dönem oda fiyatı ise 20 bin TL olarak belirlendi.
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KARS-ANKARA TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ ODA FİYATLARI
Kars-Ankara yönündeki seferlerde de oda ücretleri düşük ve yüksek dönem olarak iki ayrı kategoride sunuluyor.
Görseldeki fiyat listesine göre Kars-Ankara güzergâhında düşük dönem oda fiyatı 15 bin TL, yüksek dönem oda fiyatı ise 18 bin TL olarak açıklandı.
Düşük dönem oda fiyatı: 15.000 TL
Yüksek dönem oda fiyatı: 18.000 TL
Kars-Ankara yönünde düşük dönem fiyatları 23 Aralık 2026 ile 17 Ocak 2027 arasındaki seferlerde uygulanırken, 20 Ocak 2027 tarihinden itibaren yüksek dönem ücretleri geçerli oluyor.
YEMEKLİ VAGONLARDA YİYECEK VE İÇECEK FİYATLARI
Kahvaltı Tabağı (20 gr) (Reçel, Bal, Tereyağı, Beyaz Peynir, Kaşar Peynir, Siyah Zeytin, Yeşil Zeytin, Haşlanmış Yumurta, Domates, Salatalık): 360 TL
Menemen (150 gr): 200 TL
Sigara Böreği (100 gr): 130 TL
Peynirli Gözleme (110 gr): 130 TL
Superfresh Patates Tava (110 gr): 200 TL
Sütaş Peynir Tabağı (150 gr): 200 TL
Mercimek Çorbası (1 porsiyon): 160 TL
Izgara Köfte (160 gr): 360 TL
Saç Kavurma (180 gr): 490 TL
Kuzu Şiş (160 gr): 450 TL
Salsa Soslu Tavuk (160 gr): 370 TL
Tas Kebabı (150 gr): 450 TL
Aç Bitir Sandviç (110 gr): 130 TL
Çiğ Köfte (160 gr): 70 TL
Mevsim Salatası (200 gr): 180 TL
Fanta (330 ml): 70 TL
Gazoz (330 ml): 70 TL
Soğuk Kahve (330 ml): 100 TL
Portakal Suyu (330 ml): 100 TL
Soğuk Çay (330 ml): 35 TL
Meyve Suyu (330 ml): 70 TL
Ayran (200 ml): 50 TL
Sade Soda (200 ml): 35 TL
Limonlu Soda (200 ml): 50 TL
Süt (200 ml): 40 TL
Limonata (0.33 lt): 40 TL
Su (0.5 lt): 25 TL
Çay (1.5 gr): 35 TL
Sıcak Su (0.5 lt): 35 TL
Türk Kahvesi (7 gr): 75 TL
Filtre Kahve (8 gr): 65 TL
Sade Klasik Kahve (2 gr): 50 TL
Kahve 2'si Bir Arada (10 gr): 50 TL
Kahve 3'ü Bir Arada (17.5 gr): 50 TL
Kabak Tatlısı (160 gr): 250 TL
İşlenmiş Kaju Fıstığı (Teneke Kutu) (150 gr): 250 TL
Çiğ Karışık Kuruyemiş (Teneke Kutu) (150 gr): 200 TL
Kavrulmuş Karışık Kuruyemiş (Teneke Kutu) (150 gr): 250 TL
İşlenmiş Yer Fıstığı (Teneke Kutu) (150 gr): 200 TL
Meyve Tabağı (200 gr): 200 TL
Tarator (200 gr): 200 TL
Haydari (200 gr): 200 TL
Salep (10 gr): 120 TL