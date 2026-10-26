Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 bilet fiyatları belli oldu! Oda ücretleri ve yemekli vagon menü fiyatları ne kadar? Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Türkiye'nin en çok ilgi gören tren yolculuklarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi, yeni sezonda da Anadolu'nun kış manzaralarını keşfetmek isteyen yolcuları ağırlamaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026-2027 kış sezonunun sefer takvimini açıklarken trenin Ankara-Kars ve Kars-Ankara yönlerinde toplam 70 sefer yapacağını bildirdi. Yolculuk sırasında belirli istasyonlarda verilen gezi molaları sayesinde yolcular, demir yolu seyahatini farklı şehirleri keşfetme fırsatıyla birleştirebilecek. Bilet almak isteyenler ise sefer tarihleri, satış ekranı ve fiyatlara ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki, Turistik Doğu Ekspresi biletleri nasıl alınır, 2026-2027 bilet fiyatları ne kadar, güzergahı nasıl ve yataklı oda ücretleri kaç TL?