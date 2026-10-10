20 metrelik ağaçlardan çakıyla tek tek toplanıyor: Kilo fiyatı altınla yarışıyor

Artvin'de köknar ağaçlarından çakı yardımıyla tek tek toplanan çam sakızının kilogram fiyatı 10 bin TL'ye kadar çıkıyor. Metrelerce yükseklikteki ağaçlardan bin bir zorlukla toplanan ürüne adeta talep yağıyor. Ağustos ve eylül aylarında köylüler ile çobanlar tarafından toplanan ve yörede "köknar sakızı" olarak da bilinen çam sakızının mide rahatsızlıklarını dindirdiği belirtiliyor.

KİLO FİYATI 10 BİNE KADAR ÇIKIYOR

27 yıldır aile işletmesi olarak şarkütericilik yapan Erkan Büyük, çam sakızının Artvin'de geçmişten günümüze taşınan geleneksel ürünlerden biri olduğunu söyledi. Büyük, "Köknar sakızı diye geçer, köknar ağacında bulunur. Yüksek rakımlı yerlerdeki ağaçlardan tek tek toplanır. Toplamak zahmetli ve zor bir iş. Ormanlık alanda ağaçlara çıkıldığı için riski de var. Çok emek gerektirmesi, fiyatının yüksek olmasının nedenlerinden biri. Kilogram fiyatı 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında değişiyor" dedi.

MİDE RAHATSIZLIKLARI OLANLAR ALIYOR

Türkiye'nin birçok yerinden talep geldiğini belirten Erkan Büyük "Genellikle 50 yaş üstü insanlar bu tür ürünlere daha fazla ilgi gösteriyor. Yeni nesil de kullanıyor ama büyüklerimiz daha çok tercih ediyor. Mide rahatsızlığı olan bazı vatandaşlar, eskimiş çam sakızını alıp balla karıştırıyor. Sabah aç karnına ya da akşam yatmadan önce tüketerek rahatsızlıklarının hafiflediğini söylüyorlar. Bu, eski insanların günümüze taşıdığı geleneklerden biri. Bu ürünü Türkiye'nin bir çok iline kargo yapıyoruz. İsteyen karışım halinde isteyen ise çam sakızı yada, bal ayrı ayrı alıp karışımını kendi yapıyor." diye konuştu.

15-20 METRELİK AĞAÇLARDAN TOPLANIYOR

Aktar ürünleri satıcısı Selahattin Arslan da çam sakızının toplanmasının zor olduğunu belirterek, "Çam sakızı işi oldukça zor bir iştir. Ağaçların üzerinde bulunur. Öyle ağaçlar var ki yükseklikleri 15-20 metreyi buluyor. Bu ağaçlara tırmanılarak çıkılır ve sakız çakı yardımıyla tek tek toplanır" ifadelerini kullandı.