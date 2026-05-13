2026 Kurban Bayramı için geri sayım sürerken milyonlarca çalışan ve öğrenci gözünü tatil takvimine çevirdi. Bayramın mayıs ayının son haftasına denk gelmesiyle birlikte “25 Mayıs Pazartesi tatil mi?” ve “Kurban Bayramı arifesi ne zaman?” soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 25 Mayıs tatil mi? Kurban Bayramı arifesi ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi: Bankalar açık mı? 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi ve 25 Mayıs Pazartesi gününün tatil olup olmadığı merak ediliyor. 25 Mayıs Pazartesi günü idari tatil ilan edildi ve kamu sektöründe çalışanlar bu tatilden faydalanacak. Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor ve arife günü tam gün tatil ilan edildi. Kurban Bayramı tatili hafta sonu ile birlikte 23 Mayıs Cumartesi başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar sürecek, 1 Haziran Pazartesi işbaşı yapılacak. 25 Mayıs Pazartesi günü bankalar normal çalışma düzenine devam edecek ancak 26 Mayıs Salı arife günü yarım gün hizmet verecek. 25 Mayıs Pazartesi günü valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, vergi daireleri, tapu müdürlükleri, okullar, üniversitelerin idari birimleri, noterler ve kamuya bağlı hastane/sağlık ocakları kapalı olacak.

25 MAYIS TATİL Mİ?

25 Mayıs Pazartesi günü idari tatil ilan edildi. Kamu sektöründe çalışanlar idari tatilden faydalanabilecek.

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gün resmi tatildir. Resmi kurum çalışanları için 26 Mayıs salı günü öğleden sonra itibariyle tatile çıkacaktır. Ancak alınan kararla arife günü de tam gün tatil ilan edildi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ

Hafta sonu tatili: 23 Mayıs 2026 Cumartesi

Hafta sonu tatili: 24 Mayıs 2026 Pazar

İdari tatil: 25 Mayıs Pazartesi

Arife: 26 Mayıs 2026 Salı

1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Hafta sonu tatili: 31 Mayıs 2026 Pazar

İşbaşı: 1 Haziran 2026 Pazartesi

25 MAYIS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne uzatılması, bankaların çalışma düzenini etkilemiyor. Özel sektör kapsamında faaliyet gösteren bankalar yalnızca resmî tatil günlerinde hizmet vermiyor. Bu nedenle idari izin kapsamında değerlendirilen 25 Mayıs Pazartesi günü bankalar normal çalışma düzenine devam edecek. Öte yandan bankalar, 26 Mayıs Salı günü arife nedeniyle yarım gün hizmet verecek.

25 MAYIS’TA KAMU KURUMLARI HİZMET VERİYOR MU?

Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda 25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Bu kapsamda valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, vergi daireleri ve tapu müdürlükleri hizmet vermeyecek. Ayrıca okullar ve üniversitelerin idari birimleri, noterler ile hastaneler ve sağlık ocaklarının kamuya bağlı bölümleri de idari izin nedeniyle kapalı olacak.