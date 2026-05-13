Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

25 Mayıs tatil mi? Kurban Bayramı arifesi ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi: Bankalar açık mı?

2026 Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, milyonlarca çalışan, öğrenci ve vatandaş gözünü resmî tatil takvimine çevirdi. Mayıs ayının son haftasında başlayacak bayram öncesinde özellikle “25 Mayıs Pazartesi günü tatil mi?” ve “Arife günü hangi tarihe denk geliyor?” soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Hafta ortasına denk gelen Kurban Bayramı nedeniyle bayram öncesindeki izin günleri de merak konusu oldu. Arife gününün salıya denk gelmesiyle birlikte, bayramdan hemen önceki 25 Mayıs Pazartesi gününün resmî tatil ya da idari izin kapsamına alınıp alınmayacağı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En çok merak edilen konuların başında "25 Mayıs Pazartesi tatil mi? Kurban Bayramı arifesi ne zaman?" soruları geliyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
25 Mayıs tatil mi? Kurban Bayramı arifesi ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi: Bankalar açık mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 15:16

2026 için geri sayım sürerken milyonlarca çalışan ve öğrenci gözünü tatil takvimine çevirdi. Bayramın mayıs ayının son haftasına denk gelmesiyle birlikte “25 Mayıs Pazartesi tatil mi?” ve “Kurban Bayramı arifesi ne zaman?” soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

HABERİN ÖZETİ

25 Mayıs tatil mi? Kurban Bayramı arifesi ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi: Bankalar açık mı?

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
2026 Kurban Bayramı tatil takvimi ve 25 Mayıs Pazartesi gününün tatil olup olmadığı merak ediliyor.
25 Mayıs Pazartesi günü idari tatil ilan edildi ve kamu sektöründe çalışanlar bu tatilden faydalanacak.
Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor ve arife günü tam gün tatil ilan edildi.
Kurban Bayramı tatili hafta sonu ile birlikte 23 Mayıs Cumartesi başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi gününe kadar sürecek, 1 Haziran Pazartesi işbaşı yapılacak.
25 Mayıs Pazartesi günü bankalar normal çalışma düzenine devam edecek ancak 26 Mayıs Salı arife günü yarım gün hizmet verecek.
25 Mayıs Pazartesi günü valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, vergi daireleri, tapu müdürlükleri, okullar, üniversitelerin idari birimleri, noterler ve kamuya bağlı hastane/sağlık ocakları kapalı olacak.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

25 Mayıs tatil mi? Kurban Bayramı arifesi ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi: Bankalar açık mı?

25 MAYIS TATİL Mİ?

25 Mayıs Pazartesi günü idari tatil ilan edildi. Kamu sektöründe çalışanlar idari tatilden faydalanabilecek.

25 Mayıs tatil mi? Kurban Bayramı arifesi ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi: Bankalar açık mı?

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor.

25 Mayıs tatil mi? Kurban Bayramı arifesi ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi: Bankalar açık mı?

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gün resmi tatildir. Resmi kurum çalışanları için 26 Mayıs salı günü öğleden sonra itibariyle tatile çıkacaktır. Ancak alınan kararla arife günü de tam gün tatil ilan edildi.

25 Mayıs tatil mi? Kurban Bayramı arifesi ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi: Bankalar açık mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ

  • Hafta sonu tatili: 23 Mayıs 2026 Cumartesi

  • Hafta sonu tatili: 24 Mayıs 2026 Pazar

  • İdari tatil: 25 Mayıs Pazartesi

  • Arife: 26 Mayıs 2026 Salı

  • 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

  • 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

  • 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

  • 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

  • Hafta sonu tatili: 31 Mayıs 2026 Pazar

  • İşbaşı: 1 Haziran 2026 Pazartesi

25 Mayıs tatil mi? Kurban Bayramı arifesi ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi: Bankalar açık mı?

25 MAYIS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne uzatılması, bankaların çalışma düzenini etkilemiyor. Özel sektör kapsamında faaliyet gösteren bankalar yalnızca resmî tatil günlerinde hizmet vermiyor. Bu nedenle idari izin kapsamında değerlendirilen 25 Mayıs Pazartesi günü bankalar normal çalışma düzenine devam edecek. Öte yandan bankalar, 26 Mayıs Salı günü arife nedeniyle yarım gün hizmet verecek.

25 Mayıs tatil mi? Kurban Bayramı arifesi ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi: Bankalar açık mı?

25 MAYIS’TA KAMU KURUMLARI HİZMET VERİYOR MU?

Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda 25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Bu kapsamda valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, vergi daireleri ve tapu müdürlükleri hizmet vermeyecek. Ayrıca okullar ve üniversitelerin idari birimleri, noterler ile hastaneler ve sağlık ocaklarının kamuya bağlı bölümleri de idari izin nedeniyle kapalı olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürüldü! Sahte dolar alarmı
Kurban Bayramı'nda çalışanlar ne kadar ücret alacak? İsa Karakaş'tan '18.000 TL' uyarısı! Hakkınızı yedirmeyin
Kurban Bayramı'nda okullar 9 gün tatil mi, kapalı mı? 9 günlük tatilde nereler kapalı olacak?
ETİKETLER
#bayram tatili
#kurban bayramı
#Tatil Takvimi
#Idari Tatil
#Arife Günü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.