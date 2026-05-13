25 Mayıs tatil mi? Kurban Bayramı arifesi ne zaman? 2026 Kurban Bayramı tatil takvimi: Bankalar açık mı?

2026 Kurban Bayramı için geri sayım sürerken milyonlarca çalışan ve öğrenci gözünü tatil takvimine çevirdi. Bayramın mayıs ayının son haftasına denk gelmesiyle birlikte “25 Mayıs Pazartesi tatil mi?” ve “Kurban Bayramı arifesi ne zaman?” soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı.
25 Mayıs Pazartesi günü idari tatil ilan edildi. Kamu sektöründe çalışanlar idari tatilden faydalanabilecek.
Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor.
Kurban Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gün resmi tatildir. Resmi kurum çalışanları için 26 Mayıs salı günü öğleden sonra itibariyle tatile çıkacaktır. Ancak alınan kararla arife günü de tam gün tatil ilan edildi.
Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne uzatılması, bankaların çalışma düzenini etkilemiyor. Özel sektör kapsamında faaliyet gösteren bankalar yalnızca resmî tatil günlerinde hizmet vermiyor. Bu nedenle idari izin kapsamında değerlendirilen 25 Mayıs Pazartesi günü bankalar normal çalışma düzenine devam edecek. Öte yandan bankalar, 26 Mayıs Salı günü arife nedeniyle yarım gün hizmet verecek.
Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda 25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Bu kapsamda valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, vergi daireleri ve tapu müdürlükleri hizmet vermeyecek. Ayrıca okullar ve üniversitelerin idari birimleri, noterler ile hastaneler ve sağlık ocaklarının kamuya bağlı bölümleri de idari izin nedeniyle kapalı olacak.