Editor
 Yasin Aşan

36 şehir için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı! İçişleri Bakanlığı illeri duyurdu

Trakya, Ege, Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 36 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı söz konusu illeri duyurdu. Öte yandan açıklamada vatandaşlara uyarılarda da bulunuldu.

36 şehir için
AA
06.01.2026
06.01.2026
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, önümüzdeki günlerde yurtta görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili yetkililerden gelen açıklamaları merakla takip ediyor.

Son olarak İçişleri Bakanlığı yarın için önemli bir bilgilendirme yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada; Trakya, Ege, Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 36 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulunuldu.

36 şehir için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı! İçişleri Bakanlığı illeri duyurdu

36 ŞEHİR AÇIKLANDI

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Van için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden fırtına, Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına beklendiği açıklamada ifade edildi.

36 şehir için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı! İçişleri Bakanlığı illeri duyurdu

ÇIĞ TEHLİKESİNİN ALTI ÇİZİLDİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin bulunduğu belirtilen açıklamada, şu uyarıda bulunuldu:

"Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

