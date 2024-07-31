36 yıldır ayakta uyuyordu, tedavi altına alındı! "Herkes uyuduktan sonra çocuk gibi ağlıyorum"

31 Temmuz 2024 12:43 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:43

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Eskişehir’de yaşayan Muzaffer Işık, 36 yıldır oturduğu yerde uyuyor.

KOAH hastası olan Işık'ın en büyük hayali, sırtüstü yatarak eski günlerdeki gibi rahat bir uyku çekebilmek.

Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Işık'ın sesini, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy duydu.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Muzaffer Işık, Vali Aksoy'un talimatı ile Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı özel araçla evinden alınarak Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi edilmek üzere götürüldü.

Uyku probleminden başka sağlık sorunları da olan Muzaffer Işık'ın, detaylı bir gözetim altında tedavisine başladı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Işık’ı ziyaret ederek Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor İlknur Akçay Şahin’den hasta hakkında detaylı bilgi aldı.

"UYUMAMA SEBEBİ KOAH DEĞİL"

Muzaffer Işık’ı tedavisi ile yakından ilgilenen Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor İlknur Akçay Şahin, hasta hakkında bilgi verdi.

Doktor Şahin, Muzaffer Işık’ın 36 yıldır uyuyamama sorunun ağır derecede uyku apnesi rahatsızlığından kaynaklı olduğunu öngördüğünü belirtti.

UYKU APNESİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Doktor Şahin, “Muzaffer Bey bizim daha önceden de takip ettiğimiz takip ettiğimiz bir hastamız, aslında yatarak uyuyamamasının nedeni KOAH hastalığı değil.

Büyük ihtimalle kendisinde uyku apnesi var. Ağır derecede bir uyku apnesi var. Bundan dolayı yatarak uyuyamıyor. Çünkü uyku apneli hastalarda kalitesiz bir uyku oluyor, uyku kesik kesik oluyor.

Hani defalarca kesintiye uğradığı için hastalar dinlendirici bir uyku uyuyamıyorlar. Hastamız da zaten gece uyuyamadığını ifade ediyor ve normal yaşantısına da işte medyada da yayınlandı, sandalyede sürekli gündüz uyuyarak geçiriyor gününü. Bu da zaten gene uyku apnesinin bir bulgusu."