41 yaşındaki araca 100 TL istiyor! Bakın ilanda ne yazıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde özel bir hastanenin bahçesindeki otomobil, üzerindeki ilan ile görenleri şaşırtıyor. 1984 model Tofaş Kartal marka otomobilin arka camında asılı olan ilanda "Satılık Antik Muratti Kartal; Ruhsatlı (çeki), motor yeni, 4 yeni amortisör, yeni fren sistemi" ifadeleri yer alıyor.

Kaportasının büyük bölümü mevcut boya üzerine elle boyanan otomobile binen bir vatandaş, aracın arkadaşına ait olduğunu belirterek, "Arkadaşımın aracı 84 model ve 100 bin lira istiyor. Motoru, muayenesi, yürürü yeni. Sadece kasası biraz yaşlı" ifadelerini kullandı.