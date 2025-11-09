Her elektrikli araç kullanıcısının sahip olması gereken ürün! 1 milyon TL'lik masraftan kurtarıyor

Elektrikli araç bataryalarının zamanla performans kaybetmesi, kullanıcıların en büyük sorunlarından biri. Bataryaların ömrü tükenmese de ilk günkü menzili sunamamaları can sıkıcı olabiliyor. Hırvatistan merkezli EV Clinic, geliştirdiği özel bir menzil artırıcı ile eski bataryayı değiştirmeden araca yaklaşık 100 kilometre ekstra menzil eklemeyi başardı.

İLK PROTOTİP TESLA MODEL S İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Şu an için prototip aşamasında olan sistem oldukça ümit verici görünüyor. Norveçli YouTuber Bjorn Nyland'ın videosunda gösterilen ilk model, Tesla Model S'in bagajındaki derin bölüme sığacak şekilde özel olarak üretilmiş. Böylece araç, bagaj kapasitesinin çoğunu koruyabiliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=w32Jh8ct8-4

17.1 KWH KAPASİTE VE KENDİ SOĞUTMA SİSTEMİ

Menzil artırıcı, dört modül halinde düzenlenmiş Samsung SDI prizmatik hücrelerinden 17.1 kilovatsaat kullanılabilir enerji sağlıyor. Kutu, özel bir batarya yönetim sistemi (BMS), Tesla Model 3'ten alınan bir piro-sigorta, özel yapım bir soğutma plakası ve Model S'ten temin edilen bir soğutma pompası içeriyor.

ŞARJI İYİLEŞTİRİYOR VE DAHA GÜVENLİ

EV Clinic yetkilisinin açıklamasına göre, menzil artırıcı, Rapid Mate konektörleri aracılığıyla aracın orijinal bataryasına paralel olarak bağlanacak. Paralel bağlantı sayesinde sistemin iç direncini azaltarak daha iyi bir şarj sunuyor. Maksimum güç girişi aynı kalsa bile, şarj işleminin daha verimli olacağı belirtiliyor.

Ayrıca, sahiplerinin menzil artırıcının durumunu takip etmelerini kolaylaştıran özel bir tanılama modülü ve yazılım da pakete dahil. Herhangi bir sorun olması durumunda, ek batarya kendisini yüksek voltaj sisteminden ayırabiliyor.

DİĞER ESKİ MODELLER İÇİN DE YOLDA

İlk prototip 85 kWh paketli Tesla Model S için tasarlanmış olsa da gelecekteki versiyonlar 75 kWh'lik Tesla'lar, eskiyen Volkswagen e-Golf, Nissan Leaf ve Smart EV'ler dahil olmak üzere diğer elektrikli araçlar için de mevcut olacak.

Henüz bir fiyat açıklaması yapılmadı. Ancak maliyetin, eski bir Tesla Model S veya Model X'te 15 bin ila 25 bin dolar (yaklaşık 1 milyon TL) arasında değişen komple batarya değişiminden daha ucuz olacağı kesin görünüyor.