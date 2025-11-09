Ayağımı yerden keseyim diyenler bu 10 otomobili tercih ediyor! 200.000 TL’si olan herkes alıyor

200 BİN TL'LİK BÜTÇEDEN NE BEKLENMELİ?

200 bin TL'lik bütçe, ikinci el piyasasında alıcıyı genellikle 2000 ile 2008 model yılları arasındaki eski nesil B ve C segmenti araçlara yönlendirir. Bu fiyata bulunacak araçların kilometresi yüksek (250.000 km ve üzeri) ve geçmişlerinde boya, değişen parça ve hatta kaporta onarımları olması neredeyse kesindir. Bu nedenle alıcının, kozmetik kusurları ve yüksek kilometreyi göz ardı edip motor ve şasi sağlamlığına odaklanması hayati önem taşır. Bu bütçede aranan en temel özellikler, düşük yakıt tüketimi, tamir kolaylığı ve parça bolluğudur.