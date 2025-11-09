Menü Kapat
Ayağımı yerden keseyim diyenler bu 10 otomobili tercih ediyor! 200.000 TL'si olan herkes alıyor

Kasım 09, 2025 09:00
1
Kasım 09, 2025 09:00

Türkiye ikinci el otomobil piyasasında 200 bin TL, artık en dip seviyedeki kritik bütçeyi temsil ediyor. Ancak uzmanlar, bu zorlu fiyat segmentinde doğru model ve motor tercihiyle sizi yolda bırakmayacak, parça maliyeti en düşük 10 efsane modeli almanın mümkün olduğunu belirtiyor. İşte yolda kalmak istemeyenler için en mantıklı ve en risksiz ikinci el tercihler.

2
Otomobil

Otomobil fiyatlarının sürekli yükseldiği güncel piyasa koşullarında, 200 bin TL'lik bir bütçe, alıcıyı doğrudan 20 yaş ve üzeri veya 1990'lı yılların sonlarına ait modellere yönlendirir. Bu kritik fiyat noktasında lüks veya düşük kilometre arayışı tamamen ortadan kalkar; asıl hedef, güvenilir, yakıtı az yakan ve yedek parçası kolay bulunan bir modele sahip olmaktır. Akıllı bir alıcı, doğru modeli seçmekten çok, aracın kozmetik kusurlarını görmezden gelip mekanik sağlamlığa ve yetkili servis geçmişine odaklanmaktan geçer.

3
200 BİN TL'LİK BÜTÇEDEN NE BEKLENMELİ?

200 BİN TL'LİK BÜTÇEDEN NE BEKLENMELİ?

200 bin TL'lik bütçe, ikinci el piyasasında alıcıyı genellikle 2000 ile 2008 model yılları arasındaki eski nesil B ve C segmenti araçlara yönlendirir. Bu fiyata bulunacak araçların kilometresi yüksek (250.000 km ve üzeri) ve geçmişlerinde boya, değişen parça ve hatta kaporta onarımları olması neredeyse kesindir. Bu nedenle alıcının, kozmetik kusurları ve yüksek kilometreyi göz ardı edip motor ve şasi sağlamlığına odaklanması hayati önem taşır. Bu bütçede aranan en temel özellikler, düşük yakıt tüketimi, tamir kolaylığı ve parça bolluğudur.

4
200 BİN TL

200 BİN TL'YE ALINABİLECEK EN SAĞLAM 10 İKİNCİ EL MODEL

Uzmanların güvenilirlik, yedek parça maliyeti ve piyasa likiditesi (kolay satılabilirlik) açısından bu bütçeye en çok önerdiği 10 model şunlardır:

Toyota Corolla (1995 - 2000 Kasa): Corolla'nın bu eski kasaları, hala sağlamlığıyla bilinir. Parça maliyeti rakiplerine göre bir miktar yüksek olabilir, ancak arıza çıkarma sıklığı düşüktür. Bakımlı bir Corolla, bu bütçenin en risksiz yatırımlarından biridir.

5
Fiat Palio

Fiat Palio (2000 - 2006 Model Yılları): Fiat'ın bu hatchback modeli, özellikle 1.3 Multijet dizel motorunun sağlamlığı ve yakıt ekonomisiyle bu bütçenin en akılcı tercihlerindendir. Yedek parçası çok ucuz ve piyasada bol miktarda bulunur. Palio, sizi yolda bırakmayacak bir iş atıdır.

6
Ford Fiesta

Ford Fiesta (2000 - 2005 Jenerasyonu): Ford Fiesta'nın bu eski kasaları, iyi yol tutuşu ve dayanıklı yürüyen aksamıyla bilinir. Benzinli veya nadiren bulunan dizel versiyonları, bu bütçeye sığar.

7
Honda Civic

Honda Civic (1990'lar Sonu - 2000'li Yılların Başı): Honda'nın eski, efsaneleşmiş kasaları (VTEC veya VTi motorlu) hala piyasada yer bulur. Motor sağlamlığı en üst düzeyde olan bu araçlar, kilometresi yüksek olsa bile motor kondisyonu iyi ise tercih edilebilir.

8
Hyundai Accent Era

Hyundai Accent Era (2006 - 2009 Jenerasyonu): Kore markalarının Türkiye'de popülerleştiği döneme ait olan Accent Era, bu bütçenin en mantıklı dizel seçeneklerindendir. Nispeten modern bir görünüm sunar ve düşük yakıt tüketimiyle bilinir.

9
Opel Corsa

Opel Corsa (2000 - 2005 C Kasa): Alman mekaniğini bu bütçeyle deneyimlemek isteyenler için Opel Corsa'nın bu jenerasyonu hedeflenmelidir. 1.3 CDTI dizel motorları, yakıt ekonomisiyle bilinir.

10
Renault Broadway

Renault Broadway / R9 (1990'lar Sonu): Tofaş modellerine alternatif arayanlar için Renault'nun bu eski efsaneleri, daha konforlu bir sürüş sunar. Parçaları hala piyasada bol miktarda bulunur ve mekaniği basittir.

11
Renault Clio

Renault Clio (2000 - 2005 2. Nesil): Renault'nun bu eski kasaları, basit yapısı ve 1.5 dCi dizel motorunun yakıt cimriliği sayesinde hala talep görmektedir. Parçaları çok yaygındır ve tamir maliyetleri düşüktür.

12
Tofaş Şahin

Tofaş Şahin / Doğan (1995 - 2002): Bu modeller, düşük maliyetli onarım ve parça bolluğu açısından rakipsizdir. Türkiye'nin her köşesinde tamir edilebilen bu araçlar, elektronik aksam arızalarından korkanlar için basit mekanikleriyle risksiz bir seçenektir.

13
Volkswagen Polo

Volkswagen Polo (2000 - 2005 Jenerasyonu): Alman kalitesi arayanlar için Polo'nun bu eski jenerasyonları hedeflenmelidir. Piyasa likiditesi yüksektir, ancak bu fiyata alınacak modellerin yaşı ve kilometresi yüksek olacaktır. Mekanik kondisyonuna ekstra dikkat edilmelidir.

14
BU BÜTÇEDE ALIRKEN HAYATİ ÖNLEMLER

BU BÜTÇEDE ALIRKEN HAYATİ ÖNLEMLER

Bu fiyat bandındaki araçlar için en önemli kural, mekanik ve yasal sağlamlığa odaklanmaktır.

Motor Sağlamlığı ve Kondisyonu: Kilometreye değil, motorun sesine, dumanına ve kompresyonuna odaklanın. Motorun duman atıp atmadığı (yağ yakıp yakmadığı) ve şanzımanda vuruntu olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Hasar Geçmişi ve Ekspertiz: Bu bütçede "pert" veya "ağır hasar" kaydı olan araçlardan kesinlikle uzak durulmalıdır. Bağımsız bir oto ekspertiz firmasına aracı götürmek, motor ve şasi durumu hakkında en doğru bilgiyi sağlayacaktır.

LPG Kontrolü: LPG'li araçlarda ruhsatın işli olup olmadığını ve LPG tankının son kullanma tarihini kontrol edin.

Parça ve Tamir Kolaylığı: Listede yer alan modeller, tamirci bulma ve parça temin etme konusunda sizi asla zorlamayacaktır.

