Banka kredilerinde yeni dönem: Tarih verildi! Altın ve araba alacak olanlar dikkat

Esnafın kullandığı faiz destekli kredi ile BAĞ-KUR primlerinin ödendiğini ve diğer ihtiyaçların karşılandığını hatırlatan Akgül, kredi kullanımında ‘Borcu yoktur’ zorunluluğu bulunmasının da esnafı zorladığını söyledi. Akgül, “Bu devirde borçsuz esnaf olur mu? Bu konunun da tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu uygulamalar, krediyi veremez hâle getirecek. Primlerinin 9 binden 7 bin güne düşürülmesi için söz verdik ama hâlen 9 bin olarak devam ediyor. Ben esnafın başkanıyım, içlerine giremiyorum artık yani, bu konuda da söz verdik, yapamıyoruz” diye konuştu.