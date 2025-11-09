Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Banka kredilerinde yeni dönem: Tarih verildi! Altın ve araba alacak olanlar dikkat

Kasım 09, 2025 09:26
Banka kredilerinde yeni dönem: Tarih verildi! Altın ve araba alacak olanlar dikkat

Konut, araba ve özellikle altındaki hızlı yükselişler vatandaşı kredileri bir yatırım aracı olarak kullanmaya itebiliyor. Bu anlamda esnafın kredileri farklı amaçlarla kullanmalarının önüne geçecek bir uygulama devreye sokuluyor. İşte verilen net tarih ve diğer tüm detaylar...

 

 

 

 

SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Esnaf ve sanatkârlara destek maksadıyla kullandırılan düşük faizli kredilerde suistimallerin önüne geçiliyor.

Yeni yılda devreye girecek uygulama ile esnaf kredi harcamalarını belgelendirmek zorunda kalacak.

 

Buna göre Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi’ni kullanmak isteyen esnaf 1 Ocak 2026’dan itibaren kredinin en az yüzde 33’ünün, 2027’de ise en az yüzde 67’sinin sarf edileceği harcamayı bildirmek ve fatura ile belgelendirmek mecburiyetinde olacak.

Amacı dışında veya gerçeğe aykırı beyanlarla kullanıldığının tespit edilmesi hâlinde kredi, hazine faiz desteği uygulamasından çıkılacak. Uygulama ile kredilerin altın, araba ya da ev alımı gibi farklı amaçlarda kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ERTELEME TALEBİ DE VAR!

Ancak, suistimallerin önüne geçilmesi için getirilen bu uygulama, iyi niyetli esnafı mağdur etmeye başladı. Bu nedenle AK Parti Yozgat Milletvekili ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül, uygulamanın ertelenmesi için girişimde bulundu.

YENİ SIKINTILAR DOĞURABİLİR

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda da gündeme gelen esnaf kredilerine fatura zorunluluğu konusunda Akgül, “Biz bir yıldır, bu konuyu bütün Türkiye’deki esnafa denemeye kalktık, uğraştık, didindik ancak başarı sağlayamadık. Şimdi bu faturayı getirirsek yeni bir sistem geliyor. Esnaf bu faturayı bulamıyor, bulamaz ancak parayla satın alacak. Yeni bir düzen ortaya çıkacak: fatura satın alması. Biz bu fatura düzenine geçersek bu demektir ki esnafın bir tane umut kapısı olan kredi de verilmeyecek, kesinlikle bunu kimse alamayacak” dedi.

Esnafın kullandığı faiz destekli kredi ile BAĞ-KUR primlerinin ödendiğini ve diğer ihtiyaçların karşılandığını hatırlatan Akgül, kredi kullanımında ‘Borcu yoktur’ zorunluluğu bulunmasının da esnafı zorladığını söyledi. Akgül, “Bu devirde borçsuz esnaf olur mu? Bu konunun da tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu uygulamalar, krediyi veremez hâle getirecek. Primlerinin 9 binden 7 bin güne düşürülmesi için söz verdik ama hâlen 9 bin olarak devam ediyor. Ben esnafın başkanıyım, içlerine giremiyorum artık yani, bu konuda da söz verdik, yapamıyoruz” diye konuştu. 

Esnaf 1 Ocak 2026’dan itibaren kullanacağı kredinin en az yüzde 33’ünün, 2027’de ise en az yüzde 67’sinin sarf edileceği harcamayı bildirmek ve fatura ile belgelendirmek zorunda olacak. Uygulama ile kredilerin farklı amaçlar için kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

