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 | Özge Sönmez

5 gün önce evlenen teknik direktör sırra kadem bastı! 'Hemen geleceğim' dedi, tek bir iz yok

Denizli’de 5 gün önce evlenen Teknik Direktör Hüseyin Cumhur Acar, 'hemen geleceğim' diyerek çıktığı iş yerine bir daha geri dönmedi. 2 gündür haber alınamayan Acar her yerde aranıyor.

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5 gün önce evlenen teknik direktör sırra kadem bastı! 'Hemen geleceğim' dedi, tek bir iz yok
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 15:23

’nin amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor’un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, 5 gün önce dünyaevine girdi. Yeni evlenen 2 gün önce eşinin çalıştığı iş yerinden "Hemen geleceğim" diyerek ayrıldı. Bir daha ne eve ne de iş yerine dönen Acar adeta sırra kadem bastı. Durumdan şüphelenen eşi, polis ekiplerine ihbarında bulundu.

HİÇBİR İZE ULAŞILAMADI

Acar’dan 2 gündür haber alınamaması üzerine ailesi ve yakın çevresi büyük endişe yaşamaya başladı. Acar’ın bulunması için kolluk kuvvetlerince geniş çaplı araştırma başlatıldığı ancak şuana kadar teknik direktörle ilgili bir ize ulaşılamadığı bildirildi.

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ETİKETLER
#evlilik
#denizli
#teknik direktör
#kayıp
#Akkonakspor
#Yaşam
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