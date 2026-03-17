Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

ABD’de yaşayan Trabzonlu hocadan ilginç uygulama: Teravih namazı sonrası cemaate 61 şınav çektiriyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde görev yapan Trabzonlu imam İsmet Akçin, hayata geçirdiği ilginç uygulama ile sosyal medyada gündem oldu. Akçin, teravih namazından sonra cemaate şınav çektirirken, şınavların sayısının Trabzon’un plakasına atıfla 61 olması ise ilgiyi artırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'de yaşayan Trabzonlu hocadan ilginç uygulama: Teravih namazı sonrası cemaate 61 şınav çektiriyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 14:59

ABD'de bir camide olarak görev yapan Akçin'in, teravih namazının ardından cemaatle birlikte yaptı. Onlarca kişinin aynı anda şınav çektiği görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı

ABD’de yaşayan Trabzonlu hocadan ilginç uygulama: Teravih namazı sonrası cemaate 61 şınav çektiriyor

TRABZON KÜLTÜRÜNE BAĞLILIĞINI FARKLI ŞEKİLDE YANSITIYOR

Görüntülerde imamın cemaati motive ederek birlikte şınav çektiği ve bu sayının özellikle "61" olarak seçilmesi ise dikkat çekti. kültürüne olan bağlılığını farklı bir şekilde yansıtan Akçin'in bu uygulaması bazı kullanıcılar tarafından eğlenceli bulunurken, bazıları ise şaşkınlıkla karşıladı. Kısa sürede çok sayıda paylaşım ve yorum alan görüntüler, Ramazan ayında farklı bir etkinlik olarak öne çıktı.

İmam Akçin'in, cemaatle kaynaşmayı artırmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bu tür etkinlikler yaptığı öğrenildi.

ETİKETLER
#Spor
#trabzon
#cami
#imam
#teravih namazı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.