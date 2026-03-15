İlber Ortaylı'nın vasiyeti yerine getirildi: Selasını, sesine hayran kaldığı imam selasını okudu

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vasiyeti yerine getirildi. Yıllar önce sesinden etkilendiği ve "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" dediği Üsküdar Çinili Camii’nin imam hatibi Dursun Şahin, İlber Ortaylı’nın selasını okudu.

13 Mart Cuma günü hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. 'nın yıllar önceki vasiyeti ortaya çıktı. Ortaylı, bir Cuma günü namaz çıkışında sesinden etkilendiği o dönem Üsküdar Çinili Camii'nde imam hatip olarak görev yapan Dursun Şahin ile tanışmak istedi.

"BEN ÖLÜRSEM SELAMI SEN VERECEKSİN"

Ortaylı'nın "Sende farklı bir tavır var, kimden ders aldın" sorusu karşısında Dursun Şahin, Amir Ateş'ten ders aldığını söyledi. Bunun üzerine Ortaylı Şahin'e "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" vasiyetini bıraktı.

Yıllar sonra ortaya çıkan bu unutulmaz anı hem Ortaylı'nın hem de Şahin'in sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı. Önceki gün hayatını kaybeden İlber Ortaylı'nın vasiyetini yerine getiren Dursun Şahin, Almanya'nın Reinlandpfalz Eyaleti'ndeki Ditip Schifferstadt Merkez Camii'nde selayı okudu.

