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 | Suat Vilgen

ABD'yi kasıp kavuran diyet bandı! Sloganı: Cildine yapıştır, açlığını yok et

ABD'de son dönemde yaygınlaşan yeni bir diyet ürünü, cilde yapıştırılarak kullanılıyor ve iştahı bastırdığı iddiasıyla dikkat çekiyor. Ürünün adı OzemPatch. Tıbbi müdahale ya da egzersiz gerektirmeden kilo kaybına yol açtığı öne sürülen bant, özellikle orta yaş ve üzeri kadınlar arasında hızla yayılıyor.

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 13:34

Amerika Birleşik Devletleri'nde son haftalarda sosyal medyada gündem olan bir ürünü, tartışmaları da beraberinde getirdi. “OzemPatch” adıyla piyasaya sürülen ürün, kullanıcıların hiçbir yaşam tarzı değişikliği yapmadan kilo verdiğini öne sürüyor. Mide bölgesine yapıştırılarak kullanılan ürünün gün boyunca etkisini sürdürdüğü belirtiliyor.

ABD'yi kasıp kavuran diyet bandı! Sloganı: Cildine yapıştır, açlığını yok et

"OZEMPIC'İN ALTERNATİFİ" İDDİASI

Üretici firma, bantın vücuttaki iştah hormonlarını düzenleyerek özellikle gece saatlerinde açlık krizlerini bastırdığını ve metabolizmayı hızlandırdığını savunuyor. Bantın etkisinin, son yıllarda zayıflama ilacı olarak bilinen ve çeşitli yan etkilerle gündeme gelen Ozempic’e benzer şekilde çalıştığı, ancak bu ilaca kıyasla daha doğal bir yaklaşım sunduğu belirtiliyor.

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KLİNİK VERİLER ŞİMDİLİK SINIRLI

OzemPatch’in bu kadar hızlı popülerlik kazanmasına rağmen, ürünün etkinliği ve güvenliği konusunda henüz geniş çaplı, bağımsız bilimsel araştırmalar bulunmuyor. Üretici firmanın kendi verilerine göre, ürünün düzenli kullanımında haftalar içinde kilo kaybı gözlemlenebiliyor. Ancak bu bulguların bağımsız sağlık kuruluşları tarafından doğrulanmadığı vurgulanıyor.

ABD’de bazı kullanıcılar bant sayesinde 2 ayda 10 ila 16 kilo arasında verdiklerini iddia ediyor. Ürünle ilgili paylaşımlarda, “ yapmadan”, “spor salonuna gitmeden” ya da “favori yiyeceklerden vazgeçmeden” kilo verilebildiği yönündeki iddialar öne çıkıyor.

ABD'yi kasıp kavuran diyet bandı! Sloganı: Cildine yapıştır, açlığını yok et

GÖRÜNMEZ KULLANIM, YÜKSEK BEKLENTİ

Bant, vücudun herhangi bir bölgesine yapıştırılarak kullanılıyor ve giysi altında fark edilmediği için kullanıcıya gizli bir zayıflama süreci sunduğu ifade ediliyor. Bu durum, ürünün “çaba göstermeden kilo verme” iddiasını cazip hale getiriyor.

Özellikle 50 yaş üzeri kadınların ilgisini çeken OzemPatch, menopoz sonrası kilo artışı gibi hormon temelli değişimlerle mücadelede “alternatif çözüm” arayan kişiler tarafından tercih ediliyor. Ürün hakkında sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum paylaşılsa da, bazı doktorlar henüz yeterli bilimsel dayanak olmadığı konusunda uyarıyor.

ABD'yi kasıp kavuran diyet bandı! Sloganı: Cildine yapıştır, açlığını yok et

UZMANLARDAN TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarına göre, iştah kesici ürünlerin kısa vadeli fayda sağlasa da uzun vadede kalıcı bir çözüm sunup sunmadığı ancak zamanla anlaşılabilir. OzemPatch şu anda ABD’de çevrim içi platformlar üzerinden sipariş edilebiliyor ve üretici firma, 30 gün içinde memnun kalmayan kullanıcılara “para iadesi garantisi” sunuyor.

ETİKETLER
#diyet
#zayıflama
#zayıflama
#zayıflama bandı
#ozempic
#Yaşam
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