Yaşam
Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Acının enkazı! Gebze'de 4 kişinin can verdiği bina için harekete geçildi

Kocaeli Gebze'de 4 kişiye mezar olan 7 katlı binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş çaplı güvenlik tedbirleri alındı.

01.11.2025
18:45
01.11.2025
18:45

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina, 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yıkılmıştı. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetmiş, Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak kurtarılmıştı.

Acının enkazı! Gebze'de 4 kişinin can verdiği bina için harekete geçildi

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bina enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarının bulunduğu bölgede Valisi İlhami Aktaş, incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından çalışma yapılan alanda geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Acının enkazı! Gebze'de 4 kişinin can verdiği bina için harekete geçildi

Enkazın kaldırılmasının ardından binanın zemininde inceleme yapılacağı öğrenildi. Bu nedenle zemine zarar vermeden hassas şekilde çalışmalar yürütülüyor. Ekskavatörle yürütülen enkaz kaldırma çalışması dronla görüntülendi.

