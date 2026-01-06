Bozcaada ve Gökçeada hatlarında ulaşım durdu! Tüm seferler iptal

Kategoriler
Kuzey Ege Denizi’nde beklenen olumsuz hava koşulları, Çanakkale’nin ada hatlarındaki deniz ulaşımını tamamen durdurdu. Bölgede hızı artması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılacak tüm tarifeli seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar bölgesinde ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., olumsuz hava şartları doğrultusunda şu açıklamayı paylaştı:
"7 Ocak 2026 Çarşamba (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri (tüm seferler) olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir"