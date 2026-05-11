Glutatyon son dönemlerde bağışıklık sistemini desteklemesi, yaşlanma karşıtı etkileri ve karaciğer sağlığı üzerindeki olumlu katkılarıyla gündemden düşmüyor. Birçok kişi dışarıdan takviye ürünlere yönelirken, uzmanlar doğal beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Özellikle kırmızı et ve kaliteli protein kaynaklarıyla birlikte tüketilen sebze ve yeşilliklerin, glutatyon seviyelerinin desteklenmesinde önemli rol oynadığı belirtiliyor. Bu kapsamda Adana kebabı ile tüketilen salata iyi bir glutatyon kaynağı olarak görülüyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adana kebabı yemek için bir sebep daha! Bilimsel çalışmalar kanıtladı: Salatayla yendiğinde ömrü uzatıyor Adana kebabının yanında tüketilen salata ve yeşilliklerin, glutatyon seviyelerini destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirdiği, yaşlanmayı geciktirdiği ve karaciğer sağlığını koruduğu belirtiliyor. Glutatyon, vücudun doğal olarak ürettiği en güçlü savunma moleküllerinden biridir ve karaciğer sağlığı, cilt kalitesi ve yaşlanma karşıtı mekanizmalar üzerinde etkilidir. Uzmanlar, glutatyon takviyelerine yönelmek yerine beslenme ile glutatyon seviyelerini desteklemenin önemine dikkat çekiyor. Kırmızı et, tavuk, balık ve hindi gibi kaliteli protein kaynaklarının, yanında tüketilen sebze, yeşillik ve salatalarla birlikte glutatyon seviyelerini desteklediği vurgulanıyor. Adana kebabının, yanında bol salata ve yeşillik ile tüketildiğinde dengeli bir öğün oluşturabileceği belirtiliyor. Adanalı kebap ustaları, Adana mutfağının doğal ürünlerden oluştuğunu ve kebap ile şalgamın insanı dinç tuttuğunu savunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Adana, en sağlıklı şehirlerden biri olarak gösteriliyor ve kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 yıl, erkeklerde ise 75,6 yıl olarak açıklanıyor.

SAĞLIK AÇISINDAN CİDDİ KATKILAR SAĞLIYOR

Adana'nın en ünlü yemeği olan, coğrafi işaretli ‘Adana kebabı', uzun yılardır neredeyse tüm restoranlarda mevsim, soğan, ezme, tablacı salatasının yanı sıra pişmiş soğan, biber, domates gibi ürün ve mezelerle servis ediliyor. Adana kebabı, yanında servis edilen salatalar ile birlikte vücuda sağlık açısından ciddi katkılar sağlıyor.

ADANA’DA YAŞAM SÜRESİ YÜKSEK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılında açıkladığı verilere göre de en sağlıklı şehirlerinden birinin Adana olduğu görüldü. Adana'da kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 yıl, erkeklerde ise 75, 6 olarak açıklanırken 2025 yılındaki rakamlarda ise çok fazla değişikliğin olmadığı öğrenildi.

GLUTATYON VÜCUDUN ÜRETTİĞİ EN GÜÇLÜ SAVUNMA MOLEKÜLLERİNDEN

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, Glutatyonun vücudun doğal olarak ürettiği en güçlü savunma moleküllerinden biri olduğunu belirterek, "Karaciğer sağlığı, cilt kalitesi ve yaşlanma zıttı mekanizmalar üzerinde oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dışarıdan glutatyon takviyelerine yönelim var ancak beslenme ile glutatyon seviyelerini desteklemek çoğu zaman göz ardı ediliyor" dedi.

TEK BAŞINA DEĞİL, SEBZE İLE TÜKETİLMELİ

Kaliteli protein tüketiminin önemine değinen, Adana kebabının doğru şekilde tüketildiğinde dengeli bir öğüne dönüşebileceğini ifade eden Özbay, "Kırmızı et, tavuk, balık ve hindi gibi kaliteli protein kaynakları önemli. Ancak bunları tek başına tüketmek yeterli değil. Yanında alınan sebze, yeşillik ve salatalar glutatyon seviyelerini desteklemek açısından çok daha faydalı oluyor. Danışanlarıma hep şunu söylüyorum, kebap yasak değil, tabii ki yiyeceğiz. Izgara olduğu için sorun oluşturmuyor. Ancak yanında bol salata tüketilmeli. Ekmeği azaltıp yeşillik miktarını artırırsak glutatyon seviyelerini daha iyi destekleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

“İNSAN İSTER İSTEMEZ DİNÇLEŞİYOR"

Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın ise Adana mutfağının tamamen doğal ürünlerden oluştuğunu belirterek, kebap ve şalgamın insanı dinç tuttuğunu savundu. Aydın, "Bunların hepsi doğal yiyecekler. Kebap kuzu etinden yapılıyor, şalgam havuçtan yapılıyor. Masaya mevsim salatası, soğan piyazı, ezme, çoban salata, biber geliyor. Bunların hepsi doğal ürünler. Yanında da şalgam olunca insan ister istemez dinçleşiyor" dedi.

DÜNYANIN BİRÇOK YERİNDEN GELİYORLAR

Dünyanın birçok yerinden insanların Adana'ya kebap yemek için geldiğini söyleyen Aydın, "Uzun yaşamanın sırrı kebap ve şalgamdır. Adana eşittir kebap ve şalgam. Biz bu gençliği doğal ürünlerden alıyoruz" diye konuştu.