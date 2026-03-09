Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde dün saat 16.21'de meydana gelen olayda damda güvercin uçuran Umut Yazıgöl, gökyüzünde yanarak düşen bir cisim fark etti.

Adana semalarında ilginç görüntü: Yanarak düşen cisim kameraya yansıdı

GÖKYÜZÜNDE SÜZÜLEN CİSMİ SANİYE SANİYE KAYDETTİ

O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alan Yazıgöl, cismin merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi yönüne doğru düştüğünü belirtti. Yazıgöl, "Dün damda kuş uçururken ateş gibi bir şey düştü. Sonra kayda aldım ve o taraftan silah sesleri geldi. Havada da 2-3 helikopter vardı. Ben Yeşilyurt Mahallesi'nden çektim. Kışla Mahallesi'ne doğru düştü. Son zamanlardaki savaşlardan dolayı füze sandık ama inşallah öyle bir şey değildir" dedi.

KADRAJDA KAYBOLDU

Görüntülerde, gökyüzünde yanarak ilerleyen cismin bir süre sonra kadrajdan çıktığı görüldü. Cismin ne olduğu henüz bilinmezken, olay kısa sürede çevrede merak konusu oldu.