TGRT Haber
27°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Adana'da düğünü kana buladılar! Pompalıyla tüfekle ateş açtı

Adana’da düğünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında damadın anneannesi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Ekipler, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışması başlattı.

Adana'da düğünü kana buladılar! Pompalıyla tüfekle ateş açtı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
09:17
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
09:17

'nın Sarıçam ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; bir düğünde kız ve erkek tarafı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu damadın anneannesi Eşe Adamhasan, kanlar içinde yere yığıldı.

Adana'da düğünü kana buladılar! Pompalıyla tüfekle ateş açtı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Eşe Adamhasan’ın öldüğünü tespit edildi.

EKİPLER ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Adamhasan’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespit edilerek yakalanması çalışması başlattı.

