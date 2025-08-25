Kırıkkale'de olaylı gece! Alkollü genç, babasını tekme tokat darp etti

Sanayi Mahallesi 1252. Sokak'ta bulunan bir apartmanda korku dolu anlar yaşandı. Alkol alan 27 yaşındaki M.U. eve geldiğinde 59 yaşındaki babası Y.U. ile tartışmaya başladı.

BABASINI DARP ETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.U., babasını darp etti. Öfkesine hakim olamayan genç, daha sonra evde bulunan cam kaseyi kırarak kendi kolunu kesti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.U. ile darp edilen baba Y.U., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme yaptı.