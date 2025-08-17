Adana'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İstanbul
Adana'da gece yarısı motosiklet faciası yaşandı. Devrilen motosikletteki gençlerden acı haber geldi.
Merkez Seyhan ilçesinde seyir halinde olan 01 PM 422 plakalı motosiklet, Yeşiloba Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, motosiklette bulunan Ömer Faruk Nas (20) olay yerinde yaşamını yitirdi, M.S. (19) ise yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan M.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.