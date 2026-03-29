Adana’da müstakil evde şiddetli patlama: 2 ağır yaralı

Adana’da müstakil bir evin 3. katında meydana gelen patlamada 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sularında Denizli Mahallesi 57188. Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil binanın çatı katında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan 22 yaşındaki İbrahim M. ve 37 yaşındaki Şefik Ü., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, patlamanın nedeninin tespiti için geniş çaplı inceleme başlatıldı.