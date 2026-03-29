HABERİN ÖZETİ Adana’da müstakil evde şiddetli patlama: 2 ağır yaralı Adana'da müstakil bir evin 3. katında meydana gelen patlamada 2 kişi ağır yaralandı. Patlama, saat 21.00 sularında Denizli Mahallesi 57188. Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil binanın çatı katında meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan 22 yaşındaki İbrahim M. ve 37 yaşındaki Şefik Ü. hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Patlamanın nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

ÇATI KATINDA ŞİDDETL PATLAMA

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sularında Denizli Mahallesi 57188. Sokak'ta bulunan 3 katlı müstakil binanın çatı katında patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan 22 yaşındaki İbrahim M. ve 37 yaşındaki Şefik Ü., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, patlamanın nedeninin tespiti için geniş çaplı inceleme başlatıldı.