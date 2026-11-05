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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:24

Adını duyan korkuyordu! Mahalleliyi ayağa kaldıran canavar yakalandı: Tam 300 kilo

Trabzon'un Araklı ilçesinde mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen ve "Yaragar Canavarı" olarak adlandırılan dev yaban domuzu, avcılar tarafından avlandı. Zaman zaman yerleşim yerlerine kadar inen 250-300 kilogramlık domuzun avlanmasıyla mahalleli rahat bir nefes aldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Adını duyan korkuyordu! Mahalleliyi ayağa kaldıran canavar yakalandı: Tam 300 kilo
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 09:24

Trabzon'un ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yolgören Mahallesi'nin Yaragar mevkiinde görülen dev , zaman zaman yerleşim alanlarına kadar inmesi nedeniyle vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. Mahalle sakinleri, yaşadıkları tedirginlik üzerine yetkili kurumlara çok sayıda şikayet dilekçesi verdi.

AV KÖPEKLERİNİN DESTEĞİYLE AVLANDI

Şikayetlerin ardından Araklı Avcılar ve Atıcılar Derneği, yaban domuzunun avlanması için ilgili kurumlardan gerekli yasal izinleri aldı. 

Adını duyan korkuyordu! Mahalleliyi ayağa kaldıran canavar yakalandı: Tam 300 kilo

Bölgede deneyimli avcıların av köpekleri eşliğinde gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığındaki dev domuz avlandı.

Adını duyan korkuyordu! Mahalleliyi ayağa kaldıran canavar yakalandı: Tam 300 kilo

MAHALLE SAKİNLERİ RAHAT NEFES ALACAK

Uzun süredir bölgede korkuya neden olan ve büyüklüğü nedeniyle "Yaragar Canavarı" olarak adlandırılan yaban domuzunun avlanmasıyla mahalle sakinlerinin yaşadığı tedirginliğin sona ermesi bekleniyor.

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ETİKETLER
#araklı
#yaban domuzu
#Yolgören Mahallesi
#Yaragar
#Araklı Avcılar Ve Atıcılar Derneği
#Yaşam
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