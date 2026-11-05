Adını duyan korkuyordu! Mahalleliyi ayağa kaldıran canavar yakalandı: Tam 300 kilo

Trabzon'un Araklı ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Yolgören Mahallesi'nin Yaragar mevkiinde görülen dev yaban domuzu, zaman zaman yerleşim alanlarına kadar inmesi nedeniyle vatandaşlar arasında korkuya neden oldu. Mahalle sakinleri, yaşadıkları tedirginlik üzerine yetkili kurumlara çok sayıda şikayet dilekçesi verdi.

AV KÖPEKLERİNİN DESTEĞİYLE AVLANDI

Şikayetlerin ardından Araklı Avcılar ve Atıcılar Derneği, yaban domuzunun avlanması için ilgili kurumlardan gerekli yasal izinleri aldı.

Bölgede deneyimli avcıların av köpekleri eşliğinde gerçekleştirdiği çalışma sonucunda, yaklaşık 250-300 kilogram ağırlığındaki dev domuz avlandı.

MAHALLE SAKİNLERİ RAHAT NEFES ALACAK

Uzun süredir bölgede korkuya neden olan ve büyüklüğü nedeniyle "Yaragar Canavarı" olarak adlandırılan yaban domuzunun avlanmasıyla mahalle sakinlerinin yaşadığı tedirginliğin sona ermesi bekleniyor.