Afyon’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Afyonkarahisar 2026 Ramazan İmsakiyesi ( Afyonkarahisar ilçe ilçe iftar vakitleri)

Afyonkarahisar imsak vakti, sahura kalkmaya hazırlananlar tarafından araştırılıyor. Genç, yaşlı, çocuk her yaştan müslüman bu gece ilk sahurlarına kalkacak. Ramazan ayı, 18 Şubat Çarşamba gecesini Perşembe gününe bağlayan gün başlayacak. İslamın beş temel şartından birisi olan oruç tutmak, hem insan sağlığına iyi geldiği gibi hem de manevi açıdan önemlidir. Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. İbadetlerine özen göstererek eksiksiz yerine getirmek isteyenler ise Ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur vakitlerini kaçırmak istemiyor. Peki Afyonkarahisar’da iftar saat kaçta? İşte, Afyonkarahisar Ramazan İmsakiyesi…
Afyonkarahisar’da iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Afyon’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:59 olacak.
Afyonkarahisar’da Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut gibi ilçelerde yaşayanlar ilk oruçlarını saat 18:48’te açacak.
|Ramazan
|Tarih
|İmsak
|Sabah
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1. gün
|19 Şubat Perşembe
|05:59
|06:16
|07:37
|13:22
|16:24
|18:48
|20:14
|2. gün
|20 Şubat Cuma
|05:58
|06:14
|07:35
|13:22
|16:25
|18:49
|20:15
|3. gün
|21 Şubat Cumartesi
|05:57
|06:13
|07:34
|13:22
|16:26
|18:50
|20:16
|4. gün
|22 Şubat Pazar
|05:56
|06:12
|07:33
|13:22
|16:27
|18:51
|20:17
|5. gün
|23 Şubat Pazartesi
|05:54
|06:11
|07:31
|13:22
|16:27
|18:52
|20:18
|6. gün
|24 Şubat Salı
|05:53
|06:09
|07:30
|13:22
|16:28
|18:54
|20:19
|7. gün
|25 Şubat Çarşamba
|05:52
|06:08
|07:29
|13:22
|16:29
|18:55
|20:20
|8. gün
|26 Şubat Perşembe
|05:50
|06:07
|07:27
|13:21
|16:30
|18:56
|20:21
|9. gün
|27 Şubat Cuma
|05:49
|06:05
|07:26
|13:21
|16:30
|18:57
|20:22
|10. gün
|28 Şubat Cumartesi
|05:48
|06:04
|07:24
|13:21
|16:31
|18:58
|20:23
|11. gün
|1 Mart Pazar
|05:46
|06:03
|07:23
|13:21
|16:32
|18:59
|20:24
|12. gün
|2 Mart Pazartesi
|05:45
|06:01
|07:21
|13:21
|16:32
|19:00
|20:25
|13. gün
|3 Mart Salı
|05:43
|06:00
|07:20
|13:21
|16:33
|19:01
|20:27
|14. gün
|4 Mart Çarşamba
|05:42
|05:58
|07:19
|13:20
|16:34
|19:02
|20:28
|15. gün
|5 Mart Perşembe
|05:40
|05:57
|07:17
|13:20
|16:34
|19:03
|20:29
|16. gün
|6 Mart Cuma
|05:39
|05:55
|07:16
|13:20
|16:35
|19:04
|20:30
|17. gün
|7 Mart Cumartesi
|05:37
|05:54
|07:14
|13:20
|16:35
|19:05
|20:31
|18. gün
|8 Mart Pazar
|05:36
|05:52
|07:13
|13:19
|16:36
|19:06
|20:32
|19. gün
|9 Mart Pazartesi
|05:34
|05:51
|07:11
|13:19
|16:37
|19:07
|20:33
|20. gün
|10 Mart Salı
|05:33
|05:49
|07:10
|13:19
|16:37
|19:08
|20:34
|21. gün
|11 Mart Çarşamba
|05:31
|05:48
|07:08
|13:19
|16:38
|19:09
|20:35
|22. gün
|12 Mart Perşembe
|05:30
|05:46
|07:06
|13:18
|16:38
|19:10
|20:36
|23. gün
|13 Mart Cuma
|05:28
|05:45
|07:05
|13:18
|16:39
|19:11
|20:37
|24. gün
|14 Mart Cumartesi
|05:26
|05:43
|07:03
|13:18
|16:39
|19:12
|20:38
|25. gün
|15 Mart Pazar
|05:25
|05:41
|07:02
|13:18
|16:40
|19:13
|20:39
|26. gün
|16 Mart Pazartesi
|05:23
|05:40
|07:00
|13:17
|16:40
|19:14
|20:40
|27. gün
|17 Mart Salı
|05:22
|05:38
|06:59
|13:17
|16:41
|19:15
|20:41
|28. gün
|18 Mart Çarşamba
|05:20
|05:37
|06:57
|13:17
|16:41
|19:16
|20:42
|29. gün
|19 Mart Perşembe
|05:18
|05:35
|06:56
|13:16
|16:42
|19:17
|20:43
,Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.