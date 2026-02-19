Afyon’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Afyonkarahisar 2026 Ramazan İmsakiyesi ( Afyonkarahisar ilçe ilçe iftar vakitleri)

Afyonkarahisar imsak vakti, sahura kalkmaya hazırlananlar tarafından araştırılıyor. Genç, yaşlı, çocuk her yaştan müslüman bu gece ilk sahurlarına kalkacak. Ramazan ayı, 18 Şubat Çarşamba gecesini Perşembe gününe bağlayan gün başlayacak. İslamın beş temel şartından birisi olan oruç tutmak, hem insan sağlığına iyi geldiği gibi hem de manevi açıdan önemlidir. Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. İbadetlerine özen göstererek eksiksiz yerine getirmek isteyenler ise Ramazan imsakiyesine göre iftar ve sahur vakitlerini kaçırmak istemiyor. Peki Afyonkarahisar’da iftar saat kaçta? İşte, Afyonkarahisar Ramazan İmsakiyesi…

AFYONKARAHİSAR’DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Afyonkarahisar’da iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Afyon’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:59 olacak.

AFYONKARAHİSAR BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Afyonkarahisar’da Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut gibi ilçelerde yaşayanlar ilk oruçlarını saat 18:48’te açacak.

AFYONKARAHİSAR RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE

Ramazan Tarih İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1. gün 19 Şubat Perşembe 05:59 06:16 07:37 13:22 16:24 18:48 20:14 2. gün 20 Şubat Cuma 05:58 06:14 07:35 13:22 16:25 18:49 20:15 3. gün 21 Şubat Cumartesi 05:57 06:13 07:34 13:22 16:26 18:50 20:16 4. gün 22 Şubat Pazar 05:56 06:12 07:33 13:22 16:27 18:51 20:17 5. gün 23 Şubat Pazartesi 05:54 06:11 07:31 13:22 16:27 18:52 20:18 6. gün 24 Şubat Salı 05:53 06:09 07:30 13:22 16:28 18:54 20:19 7. gün 25 Şubat Çarşamba 05:52 06:08 07:29 13:22 16:29 18:55 20:20 8. gün 26 Şubat Perşembe 05:50 06:07 07:27 13:21 16:30 18:56 20:21 9. gün 27 Şubat Cuma 05:49 06:05 07:26 13:21 16:30 18:57 20:22 10. gün 28 Şubat Cumartesi 05:48 06:04 07:24 13:21 16:31 18:58 20:23 11. gün 1 Mart Pazar 05:46 06:03 07:23 13:21 16:32 18:59 20:24 12. gün 2 Mart Pazartesi 05:45 06:01 07:21 13:21 16:32 19:00 20:25 13. gün 3 Mart Salı 05:43 06:00 07:20 13:21 16:33 19:01 20:27 14. gün 4 Mart Çarşamba 05:42 05:58 07:19 13:20 16:34 19:02 20:28 15. gün 5 Mart Perşembe 05:40 05:57 07:17 13:20 16:34 19:03 20:29 16. gün 6 Mart Cuma 05:39 05:55 07:16 13:20 16:35 19:04 20:30 17. gün 7 Mart Cumartesi 05:37 05:54 07:14 13:20 16:35 19:05 20:31 18. gün 8 Mart Pazar 05:36 05:52 07:13 13:19 16:36 19:06 20:32 19. gün 9 Mart Pazartesi 05:34 05:51 07:11 13:19 16:37 19:07 20:33 20. gün 10 Mart Salı 05:33 05:49 07:10 13:19 16:37 19:08 20:34 21. gün 11 Mart Çarşamba 05:31 05:48 07:08 13:19 16:38 19:09 20:35 22. gün 12 Mart Perşembe 05:30 05:46 07:06 13:18 16:38 19:10 20:36 23. gün 13 Mart Cuma 05:28 05:45 07:05 13:18 16:39 19:11 20:37 24. gün 14 Mart Cumartesi 05:26 05:43 07:03 13:18 16:39 19:12 20:38 25. gün 15 Mart Pazar 05:25 05:41 07:02 13:18 16:40 19:13 20:39 26. gün 16 Mart Pazartesi 05:23 05:40 07:00 13:17 16:40 19:14 20:40 27. gün 17 Mart Salı 05:22 05:38 06:59 13:17 16:41 19:15 20:41 28. gün 18 Mart Çarşamba 05:20 05:37 06:57 13:17 16:41 19:16 20:42 29. gün 19 Mart Perşembe 05:18 05:35 06:56 13:16 16:42 19:17 20:43

RAMAZAN AYI NEDEN ÖNEMLİDİR?

,Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.