Benim Sayfam
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Afyon'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Afyonkarahisar 2026 Ramazan İmsakiyesi ( Afyonkarahisar ilçe ilçe iftar vakitleri)

Afyonkarahisar sahur ve iftar saatleri açıklandı. Afyon’da yaşayan müslümanlar ise imsakiyeye göre hareket edecek. Afyonkarahisar’da Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut gibi ilçelerde yaşayan vatandaşlar Afyonkarahisar imsakiyesine göre iftarlarını açacak. Ramazan ayı açıklanan takvime göre bu yıl 29 gün sürecek. Onbir ayın sultanı Ramazan ayı sona erdikten sonra 3 günlük bayram başlayacak. Müslümanlar Ramazan ayında oruç ibadetinin yanı sıra diğer ibadetlerini de eksiksiz yerine getirecek. Peki Afyon’da ilk sahur saat kaçta? İşte, Afyonkarahisar iftar ve sahur vakti…

Afyon'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Afyonkarahisar 2026 Ramazan İmsakiyesi ( Afyonkarahisar ilçe ilçe iftar vakitleri)
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 00:10

imsak vakti, sahura kalkmaya hazırlananlar tarafından araştırılıyor. Genç, yaşlı, çocuk her yaştan müslüman bu gece ilk sahurlarına kalkacak. ayı, 18 Şubat Çarşamba gecesini Perşembe gününe bağlayan gün başlayacak. İslamın beş temel şartından birisi olan tutmak, hem insan sağlığına iyi geldiği gibi hem de manevi açıdan önemlidir. Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. İbadetlerine özen göstererek eksiksiz yerine getirmek isteyenler ise Ramazan imsakiyesine göre ve vakitlerini kaçırmak istemiyor. Peki Afyonkarahisar’da iftar saat kaçta? İşte, Afyonkarahisar Ramazan İmsakiyesi…

AFYONKARAHİSAR’DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Afyonkarahisar’da iftar ve sahur vakitleri belli oldu. Yaşadıkları şehirlerde iftar ve imsak vakitlerini öğrenmek isteyenler araştırmalarına başladı. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura Çarşamba gecesini Perşembeye bağlayan gün kalkılacak. Afyon’da ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece uyanılacak ve imsak vakti 05:59 olacak.

Afyon’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Afyonkarahisar 2026 Ramazan İmsakiyesi ( Afyonkarahisar ilçe ilçe iftar vakitleri)

AFYONKARAHİSAR BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Afyonkarahisar’da Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut gibi ilçelerde yaşayanlar ilk oruçlarını saat 18:48’te açacak.

Afyon’da ilk sahur ve iftar saat kaçta? Afyonkarahisar 2026 Ramazan İmsakiyesi ( Afyonkarahisar ilçe ilçe iftar vakitleri)

AFYONKARAHİSAR RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE

Ramazan TarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. gün 19 Şubat Perşembe05:5906:1607:3713:2216:2418:4820:14
2. gün 20 Şubat Cuma05:5806:1407:3513:2216:2518:4920:15
3. gün 21 Şubat Cumartesi05:5706:1307:3413:2216:2618:5020:16
4. gün 22 Şubat Pazar05:5606:1207:3313:2216:2718:5120:17
5. gün 23 Şubat Pazartesi05:5406:1107:3113:2216:2718:5220:18
6. gün 24 Şubat Salı05:5306:0907:3013:2216:2818:5420:19
7. gün 25 Şubat Çarşamba05:5206:0807:2913:2216:2918:5520:20
8. gün 26 Şubat Perşembe05:5006:0707:2713:2116:3018:5620:21
9. gün 27 Şubat Cuma05:4906:0507:2613:2116:3018:5720:22
10. gün 28 Şubat Cumartesi05:4806:0407:2413:2116:3118:5820:23
11. gün 1 Mart Pazar05:4606:0307:2313:2116:3218:5920:24
12. gün 2 Mart Pazartesi05:4506:0107:2113:2116:3219:0020:25
13. gün 3 Mart Salı05:4306:0007:2013:2116:3319:0120:27
14. gün 4 Mart Çarşamba05:4205:5807:1913:2016:3419:0220:28
15. gün 5 Mart Perşembe05:4005:5707:1713:2016:3419:0320:29
16. gün 6 Mart Cuma05:3905:5507:1613:2016:3519:0420:30
17. gün 7 Mart Cumartesi05:3705:5407:1413:2016:3519:0520:31
18. gün 8 Mart Pazar05:3605:5207:1313:1916:3619:0620:32
19. gün 9 Mart Pazartesi05:3405:5107:1113:1916:3719:0720:33
20. gün 10 Mart Salı05:3305:4907:1013:1916:3719:0820:34
21. gün 11 Mart Çarşamba05:3105:4807:0813:1916:3819:0920:35
22. gün 12 Mart Perşembe05:3005:4607:0613:1816:3819:1020:36
23. gün 13 Mart Cuma05:2805:4507:0513:1816:3919:1120:37
24. gün 14 Mart Cumartesi05:2605:4307:0313:1816:3919:1220:38
25. gün 15 Mart Pazar05:2505:4107:0213:1816:4019:1320:39
26. gün 16 Mart Pazartesi05:2305:4007:0013:1716:4019:1420:40
27. gün 17 Mart Salı05:2205:3806:5913:1716:4119:1520:41
28. gün 18 Mart Çarşamba05:2005:3706:5713:1716:4119:1620:42
29. gün 19 Mart Perşembe05:1805:3506:5613:1616:4219:1720:43

RAMAZAN AYI NEDEN ÖNEMLİDİR?

,Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:
Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

