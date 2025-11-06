Ağrı'da otomobil ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var!

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Iğdır-Doğubayazıt kara yolu Karaca köyü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Doğubayazıt istikametine giden Yılmaz G. (36) yönetimindeki otomobil, sola dönmek isteyen Ahmet A. (62) idaresindeki minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada minibüs sürücüsü Ahmet A. hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Güzel A. (63) ile otomobil sürücüsü Yılmaz G. ağır yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.