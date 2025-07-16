Ailecek gittikleri piknik dehşetle bitti! 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine ailece pikniğe giden Arslan ailesinin eğlencesi faciayla sonlandı. Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 13 yaşındaki Beyza Nur Arslan ile 17 yaşındaki ablası Sevgi Arslan akıntıya kapıldı. Gelen acı haber aileyi perişan etti.

ACI HABERLE SARSILDILAR

Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan iki kardeş, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kardeşten 13 yaşındaki Beyza Nur Arslan hayatını kaybederken 17 yaşındaki ablası Sevgi Arslan ise durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.