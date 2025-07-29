Ailesini ziyarete giden polis memuru hayatını kaybetti

Denizli'de genç polis memuru ile ailesinin kavuşma sevinci kısa sürdü. Ailesini görmek için görev yaptığı Aydın'dan Denizli'ye giden polisten acı haber geldi.

AİLE EVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timi ekiplerinde görev yapan Ersin Cıstak, anne ve babasını görmek için gittiği Denizli'de kalp krizi geçirdi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Ersin Cıstak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Aydın'da sevilen polis ekiplerinden olan Ersin Cıstak'ın ani ölümü ailesi, sevenleri ve meslektaşlarını büyük üzüntüye boğdu.

Genç yaşta vefat eden polis memuru için taziye mesajları paylaşılırken, cenaze töreniyle ilgili bilgilerin daha sonra açıklanacağı bildirildi.