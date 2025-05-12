Akran zorbalığı bitmiyor! Tuzak kurup parkta bir saat boyunca dövdüler!

Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda; 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi E.K., okulda aynı yaş grubundaki kız arkadaşlarıyla bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından arkadaşları, E.K.’yi parkta oyun oynama bahanesiyle kandırarak tuzağa düşürdü.

BİR SAAT BOYUNCA DARBEDİLDİ

E.K., burada iki kız çocuğu tarafından yaklaşık bir saat boyunca darbedildi. Saldırganlar, bu anları cep telefonuyla kayda aldı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan E.K.’nin vücudunda darbeye bağlı ezilmeler tespit edilirken, gözlerinde hafif düzeyde görme kaybı meydana geldiği öğrenildi. Kızının hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır etkilendiğini belirten anne, saldırgan çocuklar hakkında şikayette bulunduklarını ve hukuki süreci yakından takip edeceklerini söyledi.

TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Olayla ilgili konuşan anne Gülten Kapan, "Kızım okul çıkışı evine dönmüş. Beraberinde birkaç okul arkadaşı daha gelip parkta oyun oynamayı teklif etmişler. Kızım gitmek istemediğini söyleyince zorlamışlar. Kızımı parka getirmişler. Ardından bir grup çocuk daha gelmiş. Kızımla aralarında bir konuşma geçmiş ama ne konuşmuşlar bilmiyorum. Aralarından iki çocuk, kızımı 50 dakika boyunca darbetmişler. O anları da video kaydına almışlar. Bir kısmını daha sonra silmişler. Kızımı dövmelerinin sebebi, okul arkadaşıyla küçük bir tartışma yaşamış ve ağzından birkaç kötü kelime çıkmış. Olaylar okulda başlamış. Bu olayı da planlamışlar. Kızımın iki senedir konuştuğu bir arkadaşı vardı. O da planın içindeymiş. Çocuğum ona güvenerek evden çıkıp parka gitmiş" dedi.

"GELECEKLERİNİ KARATIYORLAR"

Kızının ruhsal olarak da zor durumda olduğunu söyleyen anne Kapan, "Çocuğumun vücudunda yaralar oluşmuş. Boynunu çeviremiyor. Gözlerinde hasar oluşmuş. Saçlarını yolmuşlar. Başına çok fazla darbe almış. Gözlerinde biraz sıkıntı var. Psikolojik olarak da hiç iyi değil. Yatağından çıkmıyor. Kimseyle iletişime geçmiyor. Sadece benimle konuşuyor. Yemek yemiyor. Psikolojik destek alacak. Benim çocuğum sakin, uysal birisi. Öğretmenleri çok sever. Asla kavgacı birisi değil. Saldırganlar hakkında şikayetçi olduk. Darp raporu aldık. Biz şiddete düşkün bir aile de değiliz. O saldırgan çocuklara da acıyorum. Geleceklerini karatıyorlar böyle yaparak" şeklinde konuştu.