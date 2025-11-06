Alanya'daki vahşetin görüntüsü ortaya çıktı! Sokak ortasında karısını defalarca bıçakladı: Kimse engel olamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde M.G. isimli Rus erkek ile boşanma aşamasında olduğu Rus uyruklu eşi A.G. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA VAHŞİCE SALDIRDI

Kavganın büyümesi üzerine M.G., A.G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı A.G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KİMSE ENGEL OLAMADI, KADINA SALDIRMAYA DEVAM ETTİ

Sokak ortasında bıçaklanan kadının görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta tartışan çift ve ardından M.G isimli Rus erkeğin kadını bıçakladığı anlar yer aldı. Olayı görüp kavgayı ayırmaya gelen bir vatandaşın çabası yeterli olmazken bir anda sayıları 4-5 kişiye ulaşan vatandaşın kadına yardım etme çabaları ve Rus kocanın direnip karşılık vermesi, müdahalelere rağmen kadını bıçaklamaya devam etmeye çalışması da kayda girdi.

CANİ KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M.G isimli kişi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.