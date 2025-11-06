Menü Kapat
TGRT Haber
 Nalan Güler Güven

İş adamı günlerdir kayıp! Arama çalışmaları denizde devam ediyor

Trabzon'da 22 Ekim'den bu yana kendisine ulaşılamayan iş adamı Göktan Altuntaş'ı arama çalışmaları denizde devam ediyor.

06.11.2025
06.11.2025
22 Ekim saat 18.00 sıralarında çıktığı evine bir daha geri dönmeyen ve kayıplara karışan 32 yaşındaki iş insanı Göktan Altuntaş için Emniyet güçlerinin başlattığı geniş çaplı arama çalışması devam ediyor.

İş adamı günlerdir kayıp! Arama çalışmaları denizde devam ediyor

GÖRGÜ TANIKLARINIDAN SONRA DENİZDE ARAMA BAŞLANDI

Son olarak Ganita bölgesinde güvenlik kameralarına görüntülerinin yansıdığı belirlenen Göktan Altuntaş'ın gidiş yönünün tespit edilmesi için bölgedeki ve çevre mahallelerdeki tüm şehir kameraları saniye saniye incelendi. Görüntülerde bir bulguya rastlanılamazken, görgü tanıklarının ifadeleri sonrası denizde de arama çalışması sürüyor.

İş adamı günlerdir kayıp! Arama çalışmaları denizde devam ediyor

FAROZ LİMANI'NDA DALGIÇLAR ARAMA YAPIYOR

iş adamı Ganita mevkiinden Faroz Limanı arka kısmına kadar olan geniş bir alanda denizde dalgıçlar tarafından arama yapılırken, aramalarda şuana kadar sonuç alınamadı.
Denizde arama çalışmalarının 10 günden fazla sürdüğünü belirten Merkez Su Ürünleri Faroz Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mehmet Candeğer, "Yaklaşık 10 gündür kayıp olan bir vatandaştan şüpheleniliyor. Sahil Güvenlik ve polis dalgıçları 10 gündür limanımızdan çıkış yaparak bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Sahil Güvenlik, polis ve AKUT ekiplerinin çalışmaları sürüyor" dedi.

İş adamı günlerdir kayıp! Arama çalışmaları denizde devam ediyor
