Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Arnavutköy'de iki bina tahliye ediliyor! Mahalleli gece yarısı o sese uyandı

Arnavutköy'de gece yarısı istinat duvarı çökmesi sonucu iki binada hasar meydana geldi. Çökme nedeniyle çatlaklar oluştuğu görülen binalar polis eşliğinde tahliye ediliyor. Olay anında büyük korku yaşayan bina sakinleri, yaşadıklarını anlattı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 13:07

Gece saat 05.30 sıralarında Anadolu Mahallesi’nde bulunan iki bina arasındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökmenin ardından duvar parçaları bina boşluğuna devrildi, iki binada yapısal hasar meydana geldi. Olayı fark eden bina sakinleri büyük panik yaşarken, bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de iki bina tahliye ediliyor! Mahalleli gece yarısı o sese uyandı

TAHLİYE EDİLİYOR

Ekiplerin yaptığı incelemede duvarın üst kısmının bir bölümünün balkon olarak kullanıldığı, çökme sonucu alt katlarda çatlaklar oluştuğu belirlendi. gerekçesiyle binalarda tahliye işlemleri başlatıldı.

Arnavutköy'de iki bina tahliye ediliyor! Mahalleli gece yarısı o sese uyandı

"SANKİ DEPREM OLUYORMUŞ GİBİYDİ"

Bina sakinlerinden Nurten Taşçı, o anları şöyle anlattı, "Biz gece saat 05.36’da yatıyorduk. Bir ses oldu, eşime ne olduğunu sordum. ‘Gök gürledi’ dedi ama o ses gök gürlemesi gibi değildi. Arkamızdaki binanın duvarı yıkılmış. Çok korktuk. Alt katta hasarlar var, polisler evi boşaltmamızı istedi. Bizi otele yerleştirecekler sanırım. Önemli eşyalarımızı aldık, evi boşaltıyoruz. Sanki deprem oluyormuş gibiydi, havaya zıpladık resmen. Neyse ki yaralanan olmadı" dedi.

Arnavutköy'de iki bina tahliye ediliyor! Mahalleli gece yarısı o sese uyandı
