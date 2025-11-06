Arnavutköy'de iki bina tahliye ediliyor! Mahalleli gece yarısı o sese uyandı

Gece saat 05.30 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde bulunan iki bina arasındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökmenin ardından duvar parçaları bina boşluğuna devrildi, iki binada yapısal hasar meydana geldi. Olayı fark eden bina sakinleri büyük panik yaşarken, bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

TAHLİYE EDİLİYOR

Ekiplerin yaptığı incelemede duvarın üst kısmının bir bölümünün balkon olarak kullanıldığı, çökme sonucu alt katlarda çatlaklar oluştuğu belirlendi. Güvenlik gerekçesiyle binalarda tahliye işlemleri başlatıldı.

"SANKİ DEPREM OLUYORMUŞ GİBİYDİ"

Bina sakinlerinden Nurten Taşçı, o anları şöyle anlattı, "Biz gece saat 05.36’da yatıyorduk. Bir ses oldu, eşime ne olduğunu sordum. ‘Gök gürledi’ dedi ama o ses gök gürlemesi gibi değildi. Arkamızdaki binanın duvarı yıkılmış. Çok korktuk. Alt katta hasarlar var, polisler evi boşaltmamızı istedi. Bizi otele yerleştirecekler sanırım. Önemli eşyalarımızı aldık, evi boşaltıyoruz. Sanki deprem oluyormuş gibiydi, havaya zıpladık resmen. Neyse ki yaralanan olmadı" dedi.

